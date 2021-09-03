飛機闖颶風眼驚險片段曝光　駕駛室狂晃45秒　其後景象驚呆80萬人

搭飛機遇上強勁氣流，相信是1次膽戰心驚的經歷。美國於剛過去的周日（8月29日）遭遇四級颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲，為路易斯安那州帶來狂風暴雨，更是美國有史以來第五強的颶風。美國國家海洋和大氣管理局早前公布1條影片，顯示1架飛機正闖進颶風眼，駕駛室猛烈晃動逾45秒，機師則緊緊握着操縱桿；當飛機穿過氣流雲帶，面前景象令人看得目瞪口呆，影片至今近80萬人次觀看。



美國國家海洋和大氣管理局早前公布1條影片，顯示1架飛機正闖進颶風眼，駕駛室猛烈晃動逾45秒，機師則緊緊握著操縱桿。（FB「The NOAA Hurricane Hunters」截圖）

飛機闖颶風眼驚險片段▼▼▼

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美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）颶風獵人在facebook專頁發布於29日早上拍攝的影片，顯示飛機當時正闖進艾達颶風眼中。從影片可見，飛機準備進入中心位置時，通過周邊強烈的氣流，整架飛機上下晃動，駕駛室的座椅都在猛烈搖晃，機師則坐得直挺，雙手緊緊握着操縱桿。

危機過後的景象令人難以忘記，當飛機順利通過氣流雲帶，進入氣壓最低的颶風眼後，映入眼簾的竟是一片蔚藍的晴天，無風無雨，場面非常動人。

影片隨即在網絡上爆紅，不少網民都表示佩服機師的淡定和專業，又指還是頭一次看到颶風眼的內部，讚嘆大自然的美麗和威力。

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