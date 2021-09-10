阿媽試唇膏顏色問意見　阿仔崩潰：不都一樣嗎？　美妝達人教路KO

女生的心情和化妝品顏色均是男生們窮盡一生也未能搞得清的事。早前有男生於討論區發文求救，稱媽媽行藥妝店時試用3款唇膏顏色，即場問他意見並威脅「答不出來不給飯吃」，令他崩潰直呼：「不是都一樣嗎？」有好心女網民看到帖文即出手相助，輕鬆分析3款唇色的色調以及適合膚色，令一眾男網民紛紛佩服：「男性同胞們眼中看到的都叫紅色啊！」



有男生稱媽媽行藥妝店時試用3款唇膏顏色並問他意見，惟他完全分不到3款顏色的分別，只好發文求救。（Dcard討論司圖片）

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該名台男日前於Dcard討論區以「男生都會遇到的一大課題」為題發文，指媽媽逛藥妝店時在手背上搽唇膏試色，並問他「3個唇色哪個好看」。他一看媽媽的手即感崩潰：「怎麼辦？我答不出來，不是都一樣嗎？都是紅色啊！」由於媽媽威脅「答不出來不給飯吃」，台男只好發文向網民求救，笑指：「我想當個孝順的孩子，大哥大姐救我！」

帖文引來網民討論，不少「直男」留言表示與樓主身同感受，「我以為是同一支口紅畫出來的」、「媽媽在暗示你3支口紅她都想要」」、「男性同胞們眼中看到的都叫紅色啊，懷疑女生大腦內建檢色器程式」。亦有女生笑言，「我應該不是女生，我也看不懂」、「乖兒子應該跟媽媽說都很漂亮，三支都買給媽媽」。

樓主崩潰向網民求救，幸獲美妝達人出手相助，專業分析3款唇色的色調以及適合的膚色。（資料圖片/GettyImages）

有美妝達人似是看不過眼，留言幫助樓主，輕鬆分析3款唇色的色調以及適合的膚色，「左上偏棕調紅，右上偏粉調紅，下面橘紅，建議上面2色可買比較不挑膚色」、「下面那支買的話可以跟左上那支疊擦，左上薄擦打底，橘紅薄擦唇中間抹開來這樣。媽媽膚色偏白可以挑下面那隻，應該會很好看，主要看媽媽個人喜好跟風格還有實際上唇情況」。相關留言一出即引來網民「跪拜」，笑指「你是專櫃人員吧，太瞭解夫人的內心」。

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