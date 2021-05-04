要求送$5000化妝品遭拒　女子狂摑男友扯攔衫：去借錢也要買

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-04 21:00

情侶難免會有些拗撬，但當街當巷被女友賞巴掌，確實會感到丟臉。台灣1段影片近日在網絡上瘋傳，只見1對情侶站在人流不少的街道上爭執，女方開始動手拉扯，將男友的T裇撕破，甚至朝其臉部揮手摑數巴掌，據稱是女友要求付2萬元新台幣（約5000港元）買化妝品被拒絕，而大打出手。

台灣1段影片近日在網絡上瘋傳，只見1對情侶站在人流不少的街道上爭執，女方開始動手拉扯，將男友的T裇撕破，甚至朝其臉部揮手刮數巴掌。（影片截圖）

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台女當街狂罵男友甩巴掌全過程▼▼▼

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影片於新北市頂溪捷運站附近拍攝，1對情侶站在路旁拉扯，惹來途人經過投以好奇的目光。其間，女友不斷就討錢的問題跟男友爭拗，「給我2萬」、「明天就買一整組給我買來！不然你一個禮拜不要來找我！」男方即反駁自己沒有錢：「叫我買？啊我是有錢喔？我錢都給妳，妳還在跟我吵？」但女子竟要求她「去跟人借錢我也要買」。

女友邊罵邊動手，男子的衣服都被撕裂成「袈裟」，要一直抓實才不會露膊，其後女友更不留情面地狂甩巴掌，男子見狀閃開，卻被對方一手抓住被大罵「你還閃你還閃」，然後再賞巴掌。

影片在社交平台被轉發熱傳，網民看得傻眼，替男方感到可憐，又指如果男女角色互換，「馬上就變渣男了，還野蠻女友，笑死」，亦有人不明白為何被甩巴掌還沒反抗，「這種女的你還要？你是被打暈了？」、「這種女的快放生」。不過有賤嘴網民則勸女子省下2萬元，「建議不要買化妝品，去報名健身房，花同樣的錢，效果更好」。但有人則錯重點稱2人都沒有戴口罩，感覺不衛生，「人家互吃口水了」。

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網民在香港討論區上以「女朋友碗麵入面有芫荽，明明係佢唔記得叫走芫荽，點解要嬲我」為題發文，分享女朋友因為芫荽而罵他的經過：

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