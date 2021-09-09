浙江男買車3年稱不知有冷氣　炎夏開車熱暈撞車　網民疑另有外情

作為司機，開車3年竟不知道車上設有冷氣系統？浙江省1名男子日前發生車禍，他聲稱不知道車上能開冷氣，在高速公路駕駛途中因車廂太熱，而導致短暫性雙眼發黑，「熱暈」下釀成車禍，幸好他只是手臂擦傷，未有造成嚴重傷亡。

網民對於司機聲稱不知道汽車有冷氣的說法存疑，質疑他過往夏天如何捱過，又指他乘坐別人的車時也該知道車上有冷氣，懷疑他是為掩飾車禍原因而撒謊。



內地浙江省日前發生1宗交通意外，涉事司機聲稱因不知道車上有冷氣，自己在駕駛途中「熱暈」致發生車禍，辯解原因原令人哭笑不得。（微博影片截圖）

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據內媒報道，事發於周一（6日）浙江省衢州滬昆高速公路，當地警方接報到場後調查，卻聽到令人哭笑不得的辯解原因。據報姓丁的男司機聲稱自己在駕駛期間因為車廂太熱，導致短暫性雙眼發黑，車輛撞到公路的護欄後翻側，幸好他當時繫上安全帶，最後只是擦傷左手臂，乃不幸中的大幸。

不過，警員在進一步查問之下，現涉事司機表示雖已買車3年，卻至今仍不知道車上設有冷氣，才會導致意外發生。警員聽後大感無奈，告知司機車上其實有冷氣，並提醒下次若遇上同樣情況，應先駛離高速公路。

事件引發內地網民熱議，不少人對涉事司機表示不知車上有冷氣的說法感到震驚，留言指「這信息差也太大了吧，你在城市欸！」、「全寫中文吧，起碼能看到『制冷』吧」、「我就想知道前2年的夏天他不開車嗎？他是怎麽過來的」；也有人質疑司機他是出於其他原因而撒謊，因他一定乘搭過其他汽車，沒可能不知道車上有冷氣，「就算在高速上，熱也可以開窗戶啊！」、「猜測是疲勞駕駛不敢承認吧」。

（綜合）

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