半島酒店嘉麟樓月餅被指發霉　店方稱屬個別問題　教你正確保存法

撰文：卡洛兒
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【中秋節 / 月餅 / 半島酒店嘉麟樓 / 奶黃月餅】臨近中秋節，不少人都會購買月餅送禮。有多名網民在facebook投訴，指從半島酒店嘉麟樓購入的奶黃月餅未到期已有發霉情況，甚至有酸臭味，呼籲大家進食該品牌的月餅前要看清楚。《香港01》向半島酒店查詢，獲回覆指極為關注事件，但相信事件只屬個別問題，如果任何產品未能達到質量要求，酒店願意為客人更換月餅，又提醒買家必須將月餅冷藏於雪櫃內，以確保月餅保存在最佳狀態。

近日有多於1名網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」及香港半島酒店官方Facebook專頁留言，指進食嘉麟樓迷你奶黃月餅時，發現當中有發霉及酸臭味。（半島酒店FB圖片）

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近日有多於1名網民在facebook群組「香港突發事故報料區」及香港半島酒店官方facebook專頁留言，指進食嘉麟樓迷你奶黃月餅時，發現當中有發霉及酸臭味，並且不止1盒出現相似情況。從照片可見，月餅奶黃餡料上滿佈黑點。有購入的網民表示，月餅並未過期，「食用期19號前，我都奇怪點解中秋前就要食」，亦有人指外皮看來正常，「咬咗一啖先知裏面發晒霉」。

香港半島酒店回覆《香港01》查詢時表示極為關注事件，指每盒嘉麟樓月餅均在嚴格監控下生產，並經過嚴謹檢查才供客人在半島酒店換領，由於月餅採用新鮮材料製造，食用及保存期有限，即使在中秋節來臨前，也必須以嚴謹方式保存，因此所有盒上也列明嘉麟樓月餅必須冷藏於雪櫃內，以確保月餅保存在最佳狀態。

酒店表示，相信事件只屬於個別問題，如果任何產品未能達到質量要求，酒店將願意為客人更換月餅。

半島酒店官網顯示，嘉麟樓推出的迷你奶黃月餅一盒8件，每盒售價為580元。

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早前有網民投訴，在外賣平台訂購1間炮台山食店的日式叉燒拉麵，但自取回家打開時，卻驚見「叉燒」竟變成疑似罐頭午餐肉，跟APP展示的照片完全不相符，即時申請退錢，並向海關及消委會舉報，不禁大呼「真心黐線」。涉事平台foodpanda香港回覆《香港01》查詢表示，已全額退回訂單金額，並引述有關餐廳解釋稱，由於新同事尚未熟識平台功能，因此未有在相關食品材料用完後，選擇「產品已售罄」，並隨即以其他材料作替代。

有網民投訴，在外賣平台訂購1間炮台山食店的日式叉燒拉麵，但自取回家打開時，卻驚見「叉燒」竟變成疑似罐頭午餐肉。（連登討論區圖片）
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