旅行社推中秋單身團　$880包巴士遊、去公園散步　網民憂全男班

【中秋節 / Staycation / 情侶 / 單身 / Speed Dating】中秋不許你注定一人！中秋月圓之夜，很多人都愛與另一半曬月光浪漫一下，不過仍然單身亦不用氣餒，有旅行社推出專為30至45歲單身人士而設的「出pool」本地遊，行程包括製作水墨畫燈籠、酒店餐廳獨立房進行活動，坐開篷巴士「迎月」，以及到九龍公園散步等，團費每位880元。旅行團介紹一出即引起熱議，不少網民都「互tag」推薦給單身朋友，有人則笑言行程沉悶，「啱30+45歲嘅人多啲喎」。



本地旅行社「ulu travel」推出「情緣燈謎之旅」一日遊，邀請30至45歲單身人士參加，增加認識異性的機會。（ulu travel截圖）

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臨近中秋節，本地旅行社「ulu travel」推出「情緣燈謎之旅」一日遊，行程包括親手製作水墨畫燈籠、到酒店餐廳獨立房間進行「心思小活動」、享用泰式晚餐、坐開篷巴士上「迎月」，以及到九龍公園拍照和散步賞月，全程約6個半小時，如果有需要可加訂一晚酒店單人房住宿連早餐。活動只開放予30至45歲人士報名，團費為880元起，按報名網頁顯示，目前只剩餘6個位置。

行程包括到九龍公園拍照和散步賞月。（資料圖片）

不少網民對活動都大感興趣，紛紛在介紹帖文中標籤身邊的單身朋友，「支持你報名，早報早享受」，又關注參加者的男女比例有否限制，「會唔會全部男人報名？」。不過有網民則指行程新意欠奉，「浪漫程度直頭適合30+45嘅朋友」，有人亦認為團費太貴，「行下公園都要成千蚊」。

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悅來酒店近日推出2日1夜的Staycation脫單活動，標榜集Speed Dating、Staycation、露營及本地遊於一團。（官方圖片）

悅來酒店早前推出2日1夜的Staycation脫單活動，標榜集Speed Dating、Staycation、露營及本地遊於一團，活動包括紥營、劈柴、水槍戰、營火會等，第2日還會一起到城門水塘行山探險。每人收費2480元，費用已包1晚住宿、晚餐及早餐，活動最少10人成行，如人數不足則會取消活動及安排退款，而酒店只容許28至40歲單身人士參加。



【按圖睇活動詳細行程▼▼▼】

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A. 衣服

B. 鞋子

C. 髮型

【按圖睇答案▼▼▼】

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一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事。（01熱話製圖）

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