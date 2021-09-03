中秋節│雪糕月餅唔係月餅？　網民批吊高嚟賣：同披羊皮嘅狼一樣

月餅款式愈出愈多，除了冰皮月餅、寵物月餅，更有威靈頓月餅，而聘用組合MIRROR成員姜濤作代言的雪糕月餅更是今年大熱。不過，近日有網民於討論區發文直言，「雪糕月餅冇資格叫自己做月餅！」，他指出雪糕月餅只是用朱古力作外層包着雪糕，「同披住羊皮嘅狼一樣」，但用月餅名義就可用更高價格出售，「咁我不如買雪糕食算啦！」帖文隨即引起網民熱議。



近年月餅款式愈出愈多，足見愈來愈受歡迎。（網上圖片）

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有網民近日於香港討論區以「雪糕月餅冇資格叫自己做月餅！」為題發文，他指出冰皮月餅算是創新月餅，但雪糕月餅根本不是，「換湯唔換藥，用層朱古力包住啲雪糕就以為自己係月餅？你同披住羊皮嘅狼一樣，都只係一隻狼咋！」他認為雪糕月餅與雪糕沒分別，但用月餅名義就可用更高價格出售，「咁我不如買雪糕食算啦！」

帖文引起網民和應，不少人認同雪糕月餅不是月餅，只是商家的營銷手段，不過亦指出樓主若不喜歡可以不買，又說很多人不喜歡吃傳統月餅，買雪糕月餅只是想有過節氣氛。

網民留言▼▼▼

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姜濤早前與經理人「花姐」（黃慧君）為Häagen-Dazs特別版雪糕月餅賣廣告，禮盒內的雪糕月餅以鐵盒盛載，每個鐵盒都印上姜濤樣貌，因此被粉絲直接稱為「姜濤月餅」，上月22日預售已秒速售罄，原價548元的雪糕月餅網上炒價動輒過千元。

姜濤最近為雪糕月餅代言，令該款月餅被喻為「姜濤月餅」，引起不少粉絲瘋搶！（資料圖片）

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網上二手拍賣交易平台Carousell有不少賣家出售姜濤月餅【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

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拍賣交易平台Carousell仍有「姜濤月餅」發售，原價每盒548元，部份用戶叫價600至1200元，個別極端叫價達1500元甚至是3000元。不過，有網民提醒網上仍有人出售月餅券，故價格可升可跌，有意「高追」購入的粉絲，在高價「接貨」可能會後悔。

姜濤笑言「將自己送給大家、送給粉絲。」

點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：

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