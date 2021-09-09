中秋節晚飯釀婆媳糾紛　港男慘成夾心人　網民一致判定奶奶小器

一年容易又中秋，不少人也會趁佳節與家人食飯團圓，但有港男卻因中秋節晚飯而非常煩惱。樓主與女友同居，女友與媽媽關係一向不錯，惟早前因工作關係表示未能於「做節」當天提早返家學煮飯，其後又發現未來大嫂早已答應了媽媽，對比之下媽媽對樓主女友的印象即打折扣。「婆媳糾紛」令他慘成夾心人，不禁大嘆：「其實都係食餐飯啫，咁都要搞到好似宮廷劇咁！」

網民看過樓主的帖文，一致判定是「未來奶奶」太小器，稱不應把兒子的女友作比較，又指女方未入門已被這樣對待，未來不敢想像。



有港男指媽媽與女友因中秋節晚飯鬧翻，大嘆夾在中間感到非常無奈。（《BB來了》劇照）

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該名港男早前於香港討論區發文，指同居女友與媽媽的關係一向不錯，「周不時會約出去行街食飯」，不過今年媽媽卻突然要求他「唔好叫埋女朋友上嚟食中秋飯」。他對媽媽下逐客令感不解，「問阿媽佢哋係咪嗌交佢又唔肯講，又唔講係唔係女朋友做咗啲咩激嬲佢」。

港男只好向女友了解，才知道媽媽早前曾叫她於做節當天「早啲上去幫手順便學煮飯」，而女友因要上班，稱「唔知有冇得早放」，故向媽媽表示或未能幫忙。他與哥哥傾談後才知道，原來未來大嫂早已答應媽媽學煮飯，估計媽媽對女友的印象因而大打折扣，「唔知係咪因為咁樣，阿媽有左咗對比嘅心態，覺得我女朋友冇阿嫂咁好」。

港男估計媽媽因女友沒有答應學煮飯而對其印象大打折扣。（《bb來了》劇照）

雖然發現媽媽不悅的原因，港男為免多事本打算不告訴女友，沒料未來大嫂後來竟私下問女友會否提早返家幫忙煮飯，令女友得知媽媽不讓她食做節飯的原因，更因此遷怒於樓主，「女朋友因為咁樣嬲埋我，覺得我點解知阿嫂會上去學都唔同佢講」。

夾於女友和媽媽中間的港男大感無奈，直指兩人原本感情不錯，不明白為何因區區一餐中秋節晚飯而鬧翻，「平時都有講有笑，好好感情㗎，點知就係為咗學唔學煮飯呢樣嘢嗌交」。他亦不禁大嘆媽媽小事化大，「其實都係食餐飯啫，嗰日學唔到咪第二日先學囉，有幾閒呀，咁都要搞到好似宮廷劇咁」。

不少網民認為樓主媽媽太小器，亦有人建議他盡快介入嘗試調停。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民討論，不少人認為樓主媽媽太小器，「未結婚已經咁大架子，嫁埋畀你真係有排受你阿媽啲氣」、「一個唔識諗，搞到成棚人唔開心，人最難頂就係小器」。亦有人認為樓主作為中間人必須嘗試調停，「你阿媽上一輩人好重視節日餸菜，本來早啲提醒女友叫佢點都諗辦法早啲上去係最好，就算遲上去都要安撫好你阿媽。其實好少誤會，快啲搞返掂你媽同你女友關係」。

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內地「古董月餅」放10年無發霉 網民質疑防腐劑太多 專家咁解釋

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：



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上海復旦大學公共衛生學院營養專家厲曙光亦就「古董月餅」作解釋：



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網民笑爆煮月餅伯伯為「當代神農氏」：



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