福建69歲婆婆超英勇！急流下水救遇溺200斤胖漢　泳協頒$600獎金

游泳遇溺誰會料到救人的是婆婆？日前福建泉州1名胖漢在橋下落水游泳時，被水流沖到只剩頭部浮上水呼救，這時有69歲婆婆見情勢危急，馬上落水游向遇溺漢，游近時驚訝「他很胖，可能將近200斤（100公斤）」，只想用從後推的方式救他上岸。事後當地泳協因為婆婆見義勇為要頒獎金給她，網民亦大讚大媽已近7旬亦落水救人，估計她「至少能活100歲」。



福建1名40多歲胖漢在橋下游泳時遇溺呼救，69歲婆婆見狀馬上落水救人。（微博影片截圖）

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這宗好人好事發生於9月5日，有名40多歲的男子在福建泉州市區筍江橋下游泳，被水流沖走，這時出手的竟然是名69歲婆婆。泉州冬泳協會筍江古渡分會稱，當晚6時左右，69歲的吳玉旋如常到橋下游泳，突然聽到有人大喊救命，發現有男子被水流沖走，只剩頭浮上水面呼救。

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吳女憶述當時情況危急，她無時間再去拿救生圈，立即跳下水游向男子。不過她靠近時大感震驚，「他很胖，可能將近200斤（100公斤）」，如果拉着他游泳，可能大家都有危險，故她想了想改變救援方式，從後推男子游泳，推了一段距離後兩人順利上岸。

由於吳女見義勇為，泉州冬泳協會向她頒發500元人民幣（約600港元）獎金，並通報作表揚。她的救人片段亦引來不少網民稱讚，「誰說大媽只會跳廣場舞」，而且她已年近7旬還毫不猶疑去救人，「獎勵多少無所謂，我覺得這個大媽至少能活100歲，值了」、「致敬，點讚」。又有人笑言，協會並不是牟利的，「真正該拿錢感謝的是被救的人」。

（綜合）

元朗車禍致塞車 救護車獲眾司機分紅海式開路 場面感人卻有遺憾

昨日元朗上演感人一幕，多輛汽車主動讓路予救護車，場面獲網民大讚感動。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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片尾可見，1輛的士在救護車駛過後，即尾隨救護車向前駛向迴旋處，情況如同「打尖」爬頭。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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