元朗車禍致塞車　救護車獲眾司機分紅海式開路　場面感人卻有遺憾

當看到救護車出動，即代表有生命正急待救助，因此讓路予救護車隨時救人一命！昨晨（4日）元朗發生嚴重車禍，附近道路因而大塞車，車龍擠滿兩條行車線，其間有救護車打算穿越車龍趕往現場，眾司機見狀即如摩西分紅海般，自動自覺讓出中間道路供救護車前進。不少駕駛者看過片段也大讚場面有愛，惟指出片尾可見1輛的士尾隨救護車「打尖」爬頭，「難得咁正面，但前cam部的士破壞氣氛」。



昨日元朗上演感人一幕，多輛汽車主動讓路予救護車，場面獲網民大讚感動。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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該段好人好事片段於多個駕駛群組流傳，「車cam」片段顯示事發時間為昨日早上，地點為元朗博愛交匯處附近。畫面可見，兩條行車線疑因附近發生車禍而嚴重擠塞，擠滿正在慢流的汽車，這時一輛閃着警號燈的救護車從後駛至，在兩條車龍中間慢慢向前駛。

感人場面逐格睇▼▼▼

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路面上的司機們看到救護車，紛紛自覺地向左右駛開，讓出中間位置供救護車駛過，場面猶如摩西分紅海一般，相當難得。不過片尾可見，1輛的士在救護車駛過後，即尾隨救護車向前駛向迴旋處，情況如同「打尖」爬頭。

不少網民看過片段直呼有愛，更有當時在場的駕駛者留言講述事發情況，「I Am Here !由救護車上十八鄉迴旋處嘅時候，所有車都好乖咁樣分條中間線畀救護車」、「其實呢幾年香港已經慢慢開始有呢隻救護車過紅海默契駕駛文化，我都遇過幾次，好事來的」、「每人做多少少，就救到人」。

片尾可見，1輛的士在救護車駛過後，即尾隨救護車向前駛向迴旋處，情況如同「打尖」爬頭。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

不過有網民批評的士尾隨救護車爬頭的做法，「同場的士突顯返香港人嘅自私自利」、「難得咁正面，但前cam部的士破壞氣氛，唉」、「的士好懂得把握每一個機會」、「的哥係咁，做完善事都要扣稅」。

同場加映：私家車樂富斑馬線逆線爬頭 機警司機及時響咹救過路婆婆一命【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。（fb「馬路的事討論區」圖片）

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同場加映：貨van停路中好危險 熱心鐵騎士落車敲窗揭原因 暖心舉動獲激讚【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



網上流傳片段，可見1名鐵騎士敲窗慰問疑累極於車內睡着的客貨車司機，好人好事獲網民大讚。（YouTube「車CAM特警」片段截圖）

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網民大讚「P牌」電單車司機於停車前後亦有留意路面情況，直指其安全意識比一般駕駛者更高。（YouTube「車CAM」影片截圖）

同場加映：P牌電單車小妹跌車 半分鐘內7男上前幫忙 網民爆笑：試下係男人【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



早前有電單車女司機不慎在濕滑的地面跌車，幸好沒有大礙，並能自行站起身，惟在她嘗試抬起電單車時，先後7名男司機和途人上前幫忙，又關心女鐵騎士的情況，畫面非常窩心。事發影片引來網民讚好，但也不少人留言笑道：「如果係仔，應該呠到聾。」



P牌電單車女司機在入彎前切線，不慎「派車」，幸好沒有受傷。（網上影片截圖）

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同場加映：屯公驚現逆線私家車 行快線疑剷上石壆超驚險 網民：馬路核彈！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



屯公驚現逆線私家車 行快線疑剷上石壆超驚險 網民：馬路核彈！（01熱話製圖）

早前網上有車Cam影片瘋傳，1輛駕駛學院私家車被指在屯門公路的快線逆線行駛，途中更疑似剷上石壆，幸好片中沒有意外發生，網民看後則直斥涉事司機為「馬路核彈」。



早前1段車Cam片段引起網上熱議，只見1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣，有網民笑言「係咪嘉倩BB補鐘？」，又質疑教車師傅是否失職。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣。（影片截圖）

按圖睇學神碰碰車全過程▼▼▼