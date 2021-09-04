女姜糖患糖尿病做手術　男友發帖盼獲打氣　姜濤11字回應網民激讚

「姜糖加油！」有網民在facebook發帖指，其27歲女友是姜濤粉絲，因長期糖尿病導致腎衰竭，今日（9月4日）將要做人工血管手術，因而希望大家幫忙轉發，推到姜濤可以為女友打打氣。帖文一出隨即引來關注，1小時已有近7000個讚好，網民紛紛轉發至Instagram，又有過千人留言祝褔，果然得到姜濤在IG極速回應！網民亦大讚姜濤超暖心。



有網民在facebook發帖指，其27歲女友是姜濤粉絲，因病將要做人工血管手術，因而希望大家幫忙轉發，推到姜濤可以為女友打打氣。（資料圖片）

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該網民今午在FB群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發帖，指女朋友很喜歡姜濤，今年27歲的她由7歲開始患有一型糖尿病，直到今年因病患導致腎衰竭，上月開始接受洗腎，今日則要做手術，需要在左手上加設人工血管，因而「好希望大家同姜濤可以幫佢打（氣）！」。

姜濤其後在Instagram的動態帖文回應，表示看到了樓主的帖文，沒什麼能幫忙，「告訴他我等她好起來，加油！」。

帖文上載短短1小時已近7000人讚好，大量網民留言說「加油」，又祝願樓主女友早日康復，戰勝病魔，並指有這樣的男友已是幸褔，有人就幽默地表示「姜糖太甜，糖尿病人要注意啊」。不少網民都幫忙標籤姜濤，希望能博得其注意。

姜濤其後在Instagram的動態帖文回應，表示看到了樓主的帖文，沒什麼能幫忙，「告訴他我等她好起來，加油！」。

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