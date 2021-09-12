直播王專訪│43歲單親媽心心自嘲肥老醜　憑豪爽真性情勁吸粉絲

【直播王 / 直播主 / Uplive / ViuTV / 心心 / 花姐】「我咁老咁肥咁醜樣，真係會有人睇咩？」、「一個40幾歲、離咗婚嘅單親女人，應該喺街市買緊餸，唔係同大家傾偈，好彩觀眾又接受」。談到人氣直播主，一般人的印象就是年輕美麗加上聲線可愛甜美；不過，被指與MIRROR經理人花姐（黃慧君）「撞樣兼撞聲」的心心，卻以肥胖身型及一把男人聲於直播平台打出名堂，在不惑之年開展第二段更美滿人生，賣點就是簡單而純粹的「真」，「（觀眾）想睇一個人講真話，好過睇一啲裝飾咗嘅嘢」。



心心從媒體報道認識了「直播主」這回事，燃起「我想做網紅」的念頭，因而膽粗粗開戶試玩直播，結果一試愛上。（盧勁揚攝）

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「雖然（人生）上半場唔係咁美滿，希望下半場好美滿。」心心一句說話感動評判，讓她成功晉身ViuTV與直播平台Uplive合作的綜藝節目《直播王》的12強，並且愈戰愈強，亦漸漸備受關注。43歲的心心（uplive ID:bbw111）本來經營僱傭中心生意，但受疫情打擊影響收入，迫使她不斷探索新出路，就在此時從媒體報道認識了「直播主」這回事，燃起做網紅的決心，因而膽粗粗開戶試玩直播，結果一試愛上「自己宣傳自己，所有事都可以控制在我手，呢個生意係最抵做」。

以往擅長「靠把口搵食」的心心起初都有迷惘時，「我咁老咁肥咁醜樣，真係會有人睇咩？」既然不是青春美女主播，倒不如直接走非一般風格，直播沒有特定主題，只隨着生活節奏，將最真實的展現人前，「食自助餐開Live，比賽前準備又開，落妝都開」，訪問前心心亦開了3小時直播，一邊化妝一邊說東道西，談談生活見聞。她指開直播只有一個目的，就是讓觀眾感覺舒服，「如果呢3個鐘你開心過睇電視，我已經贏咗」，難怪花姐在節目中亦高度評價其表現，「真誠嘅嘢係最好睇」。

訪問期間，心心試開直播的短短數分鐘，都有百多名觀眾湧入收看。（盧勁揚攝）

心心認為直播主發展空間極大，「電視太特定，你估到劇情或者下一段對白，估到宵夜就係食麵」，但真人卻是意想不到，觀眾期待猜不透的東西。結果男女老幼紛紛成為她的直播室座上客，平時開直播都有過千人收看，試過最高峰多達3000多人同時觀看，連訪問期間試開直播的短短數分鐘，都有百多名觀眾湧入。觀眾層面廣泛亦令心心受寵若驚，由2007年出生的妹妹到60歲退休伯伯都被她成功圈粉，「14歲我做得佢媽咪，佢本來課金畀個靚仔，但竟然課畀我」，她透露觀眾以女生為主，有媽媽網友特意留言表示佩服她勇於嘗試，亦有20多歲女生前來傾訴感情事。

「你咁肥，返屋企減肥先啦！」，遇見毒舌網民也許是每位網紅必須學習的功課，心心亦不能倖免，面對惡言批評，她選擇用一招輕鬆面對，「大方啲，扮唔知佢玩我，盡量配合下佢」，最重要是勇於承認自己，「胸大咪胸大、胸細咪胸細，唔可以連自信都冇，要搵到自己嘅價值」。她亦清楚其定位及優勢，「我唔係要鬥靚鬥叻，可能肥都係一個優勢，總有人鍾意食鹹，鍾意食甜」，直言毫不介意放在櫥窗裏任君選擇。

心心一頭淺紫色盤髮，配上誇張大蝴蝶結髮夾，一襲桃紅色連身裙，還有一副招牌黑色粗框眼鏡，以及訪問中不時發出豪氣的哈哈大笑聲，猶如「綜藝版」花姐坐在面前。（盧勁揚攝）

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想做到全球華人都識嘅直播主

一頭淺紫色盤髮，配上誇張大蝴蝶結髮夾，一襲桃紅色連身裙，還有一副招牌黑色粗框眼鏡，以及訪問中不時發出豪氣的哈哈大笑聲，猶如「綜藝版」花姐坐在面前。除了身型跟聲線與花姐相似，心心對於被網民封為「港版渡邊直美」更加雀躍，「佢（渡邊直美）好正能量，我都好希望擔當呢個角色」，希望自己有天成功，都能成為一個示範，鼓勵大家坦白去追夢。

「想做到全球華人都認識嘅直播主，知道心心呢個人做緊咩」，她亦許下豪言，未來希望在香港不同平台有更多嘗試，如帶貨或表演事業，進軍電視綜藝亦不拘，「一個媒介唔夠，想將自己的信息帶給更多人」。

一個小決定帶來燦爛人生下半場

目前心心已將僱傭中心轉手予他人，將餘下工作完成後就能全職投身直播或表演事業，即使以往生意賺得的與直播主收入難以比較，也選擇樂觀面對，「唔好將擔心放得太大，順其自然，有就有，冇就冇，我都經歷過起起跌跌，將呢啲放得好輕」，畢竟成功感較身外物更吸引，「做自己做得開心，又搵到價值，得到人嘅認同，win-win-win situation（三贏局面）」，說完還報以一個滿足的笑容，坦言沒想過一個小決定，造就她燦爛而美麗的人生下半場。

心心指兒子非常支持她的直播事業，「新世代好開放，佢話會媽咪你覺得開心咪繼續做」。（IG「bbw1.11」圖片）

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Uplive直播App小資料：



Uplive目前於香港註冊用戶突破百萬人，主播更已衝破萬人，每日為香港在內的全球2.3億用戶及150多個國家地區提供獨一無二的娛樂直播體驗。當中設有即時語音翻譯功能，支援140種語言，並設有內置濾鏡模式。Uplive主播月均直播收入或打賞收入大概由5000元到6位數不等，需視乎不同的主播的受歡迎程度，亦有主播開播僅3個月，收入就由數千元急增至數萬元。

