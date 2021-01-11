美女直播主真面目意外曝光　「V煞變U面」對比超驚人　網民唔認得

現在越來越多外型亮眼、身材姣好的素人，透過直播平台打開個人知名度，並藉由粉絲贊助的金錢或禮物，創造驚人收入。台灣綜藝節目《小明星大跟班》日前邀請了6位直播主參加錄影，其中一位貝貝蕾卻被網友指出，和私下PO的照片「差很大」。

節目請直播主們分享平時做的內容，街頭藝人出身的陳曼青以打爵士鼓、彈奏樂器為主，打著「搞怪系」頭銜的張摸摸常和粉絲打賭，為此穿上蟑螂裝趴在台北街頭，膽大敢玩的幫幫，更因為觀眾一句話，在直播中表演過「吃腳趾」。

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貝貝蕾「V煞變U面」？點圖放大看她錄影節目《小明星大跟班》↓↓↓

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貝貝蕾則說，大多都在唱歌、聊天、玩遊戲、彈鋼琴，曾靠直播單月收入高達300萬元（台幣、下同），最高紀錄是在1小時內賺入100萬元。她認為，高人氣的秘訣是「把粉絲當家人」，透露自己會記得每一個粉絲的名字和等級，為了擁有高收入付出不少心血。

然而，許多觀眾卻把焦點都放在貝貝蕾的外型上，指出她和私下社群網站中的照片「差很大」，沒了濾鏡，原本的小臉、尖下巴在螢光幕上變成了大U臉，批評「電視上臉差好多」、「真的欣賞不來」、「沒有特效長得都好普通」，但也有粉絲出面緩頰，「見過貝貝蕾本人不下N次，她的樣貌真的經得起考驗，不浮誇」。

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