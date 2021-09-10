台網瘋傳N張美魔女性感長輩圖　真實身份原來係呢位59歲資深女星

出道約40年的台灣資深女星狄鶯，不僅是演藝圈大前輩，更是身材火辣的美魔女，總不吝嗇展現姣好樣貌。與老公孫鵬育有一子孫安佐，近期轉型當起網紅經營個人頻道，超過20萬人訂閱，一甩過去負面形象，令夫妻倆相當欣慰。



不過孫安佐在IG爆料，每天都會收到媽媽自製的長輩圖，問早洗版就算了，還會傳到家族群組，讓他相當苦惱。只是相比孫安佐的抱怨，網友更訝異狄鶯的身材數十年如一日，紛紛湧入臉書朝聖。

👇👇👇點圖放大看59歲台灣資深女星狄鶯自製的性感長輩圖👇👇👇

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

孫安佐無奈地說，媽媽最近學會製作長輩圖，幾乎每天都會傳到家庭群組裡，有時還不只傳一張，早上一開手機就會看到，他忍不住詢問網友，大家的爸媽也會這樣嗎？

現年59歲的狄鶯，可說駐顏有術，自製的長輩圖是用自己穿著清涼的照片，配上各種充滿正能量的詞句，除了傳給家人之外，現在也會放到網路上向粉絲道早安。8號上午就上傳一張身穿低胸短版碎花上衣，搭配超短皮熱褲，旁邊加上「聚焦於自己所擁有的」、「豐盛富足」等激勵人心的話語，極具衝突的畫面讓網友打開眼界，直呼「安佐媽媽太辣了」、「早安寶庫圖」、「太有趣了」。

同場加映：12生肖哪位專出美魔女 屬猴凍齡機率高 呢個生肖歲數愈大愈迷人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

林志炫首談摔落舞台事故 自責哽咽：是我破壞大家的感動

【本文獲「TVBS」授權轉載。】