微博瘋傳！女乘客坐超遠程的士　上高速公路突拔刀狂捅司機引熱議

微博日前傳出1條車CAM片，出租車內鏡頭顯示1名坐在副駕位置的女乘客，突然拔出水果刀朝司機頸項狂捅，當時車子正在高速公路行駛，幸好司機在滿身是血的情況，仍然先停車再與女乘客對抗。當地警方指，司機目前已送院，無生命危險，女乘客已被他們控制。事件引起網民熱議，皆因事件太奇怪，除了女乘客由長沙坐超遠程的士去武漢外，她在車內已亮出水果刀左右視察。有內地律師認為，除非女子被鑑定出精神有問題，否則大機會被控故意殺人罪。



女乘客坐遠程的士中途突然拿出水果刀。（微博影片截圖）

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從微博瘋傳影片所見，女乘客在乘車中途已拿出水果刀，拉下口罩的司機望住前方行車，女子看了他兩眼，突然就按住司機肩膀狂捅，司機即時慘叫，頸項附近大量流血。司機停下車試圖抵抗，雙方在車上爭持。

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臨湘市公安局發通報指，事發於8日上午10時許，有出租車經過京珠高速臨湘段時，女乘客突然捅傷司機。警方到場後將傷者送院，目前情況穩定，暫未有性命危險。捅人的30歲女乘客姓劉，當日從長沙坐55歲受害人張某的出租車去武漢，在高速公路上用隨身的水果刀將張某捅傷。案件仍在調查。

當地公安發通報，稱事件中受傷的司機送院後未有性命危險。（臨湘市公安局微博圖片）

事件引起網民熱議，女乘客襲擊司機前，其實已拿出水果刀反覆觀看，在座位上調整坐姿，有留言認為她是有預謀殺人。另一點是，長沙到武漢有300多公里的路程，女子明明可以選擇高鐵之類更快捷和便宜的交通工具，但卻搭的士，內媒計算她這程車的車費可能要逾870元人民幣（約1050港元）。

網民點睇：



司機任職的出租車公司負責人指，公司已派人到長沙了解，認為司機案發時處理方法恰當，他先將車子停在路邊，避免出現交通意外，及時用車載的定位設備報警。

內媒訪問湖北刑事律師付成晨，表示女子當時多次捅向司機要害，明顯有意剝奪他人性命，大概率會被控以故意殺人罪。不過，片中女子犯案前鬼鬼祟祟、由長沙坐車去武漢等，行為異於常人，有患精神病的可能性，如果被鑑定真的有相關問題，是無需負刑事責任。另一位律師張梅稱，從警方通報及案發影片來看，女子可能被控以故意殺人或故意傷人，但需確認她案發時是否有控制自己行為的能力。

（綜合）