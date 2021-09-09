學神考車出泊位即撞？　圖片瘋傳惹恥笑　車主現身揭真相考官獲讚

【天光道／輕型貨車／轉彎】考牌學車大忌中之大忌，當然是與其他車輛太過接近，隨時會被考官煞停車輛直接判定考試不合格！最近網上流傳照片，指在運輸署天光道駕駛考試中心對出位置，有掛上「駕駛考試」牌的車輛在泊位離開時就與鄰車發生碰撞，引來網民一輪爆笑。不過，其後有群組貼出事發後的照片，車主現身指車輛當時在碰撞之前就已經煞停，故能完好無缺，網民隨即大讚考官功力十足，能夠在碰撞前將車輛煞停。



網上瘋傳照片，1部掛有「駕駛考試」牌的輕型貨車在駛出泊位時撞上相鄰車位的輕型貨車。（網上圖片）

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最初在網上流傳的照片可見，在天光道駕駛考試中心對出的停車位處，有1輛掛有「駕駛考試」牌的輕型貨車疑似在轉左彎時太早扭軚，結果其左車尾撞上泊在左邊車位的另一部輕型貨車車頭，該部被撞的輕型貨車亦有掛上「駕駛考試」牌。

照片引來網民熱烈討論，有人改歌笑言「考試未開始已經結束」、「走先啦，係咁先啦，下次再考啦」。不過亦有人認為，事件中的考官未有盡力避免交通意外，令學神撞車，需要負上一定責任。

至今日（9日）有網民上載圖片，指車輛完好無缺，當時其實沒有撞車。（網上圖片）

至今日（9日）有網民在facebook群組上載照片，指找到車主現身說法，並拍照證明涉事車輛完好無缺，當時並無發生交通意外。其他網民看到照片之後口風立即轉變，歸功於考牌官及時應變，大讚「個官咁勁嘅，踩（煞車）啲時機咁準」，更笑言「話撞到嗰啲快啲道歉」。

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