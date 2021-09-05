港女坐Uber噴住消毒液上車影片瘋傳　司機喝止兼拒載獲網民力撐

疫情下做好個人衛生是基本常識吧，不過防疫也要顧及他人感受。網上流傳片段，1名女子乘搭網約車Uber時，上車期間拿着疑為消毒劑的液體噴向汽車座椅，司機見狀即時喝停，表明不會容許她噴灑不知明液體，要求她轉乘其他車輛。女子感到愕然，多番解釋指液體不會破壞車輛，又指急需用車，惟司機堅定拒絕接載，最終女子怒極下車。網民看過片段也力撐司機決定，認為女子並無詢問便擅自噴消毒液的做法毫不尊重，認為無論如何也要先獲司機同意。



網上流傳片段，1名女子乘搭Uber時，甫上車便拿着疑為消毒劑的液體噴向汽車座椅，遭司機喝止並拒絕接載。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

相關片段自今日（5日）下午於網絡流傳，畫面為1輛七人車的車內鏡頭。片中可見，司機到達目的地接載1名女子，女子甫開車門便與司機打招呼，同時以手上的透明液體多番向座椅噴灑才坐下，相信為消毒液。

司機見女子噴消毒液體後即時喝停，並要求她「call過第二架」，直言其車輛不容許乘客噴灑液體，同時提出會;為對方取消訂單。女子聞言感愕然，問司機「咩意思啊你？」，司機遂反問「咁你噴之前有冇問過我啊？」，指因不清楚她所噴的是甚麼液體，「如果係鏹水硫酸咁點算？」，又指車內全程錄影，會將事件反映至Uber的系統，重申可為對方取消「柯打」。

事發經過全記錄：

+ 3

女子解釋指其噴灑的液體不會傷害車輛，又稱「你都無話過，我上車之前要噴㗎嘛」。她續指自己急需用車，「我要你唔可以取消我」，惟遭司機即時反駁：「我點解唔可以取消呀？而家你破壞緊我架車，我點知入面係咩液體？」女子其後轉身下車，並向車外的人表示：「幫我call過架車唔該。」

片段上載後即獲網民瘋傳，不少駕駛者力撐車主，認為涉事女乘客未有詢問車主便擅自噴消毒液是無禮表現，又指含酒精的液體會破壞座椅，故喝停女子不無道理，「冇禮貌亦唔識尊重人，噴之前都問下人先，唔係一開門即噴」、「入屋叫人，入廟拜神，上車問禁。始終你只是暫時乘客，短暫租用，未經車主同意妄自動手，氣味不是每個人都接受」、「佢嗰支火酒？好傷張皮椅㗎喎！我抹車從來未用過火酒」。

同場加映：連登仔半夜call Uber 司機嫌遠拒載唔願cut單 反鬧爆乘客自私



+ 1

同場加映：的士佬街邊載客 到埗後被要求Uber收錢𢱑爆頭 網民：上錯車？



的士佬街邊載客 到埗後被要求Uber收錢𢱑爆頭 網民：上錯車？

+ 23

同場加映：Uber司機收女乘客奇怪訊息要求「扮我男朋友」 到埗始知救人一命👇👇

美國一名Uber司機曾於facebook分享一次載客經歷，稱接到訂單時，女乘客傳訊息要求他抵達後要「扮我男朋友」，雖然他感到奇怪，但仍照客人意思而行，沒想到這小小的舉動竟意外救了對方一命。



同場加映：美國女乘客拒戴口罩 向Uber司機狂咳兼粗口辱罵 車Cam片勁惡心👇👇



美國三藩市一條車廂短片在網上瘋傳，只見片中一名女乘客拒絕Uber司機要求戴好口罩，更故意近距離對着司機咳嗽。（影片截圖）

+ 4

除了司機角度的影片，該女乘客的Instagram帳戶有上載另一視覺。（IG「keepinupwforeign」影片截圖）