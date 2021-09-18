日本長舌婦條脷10cm藏特異功能　YouTube拍片曬驚人舌功吸8萬粉絲

多虧科技帶來的便利，讓我們不需走出舒適圈便能知道各地新鮮事，尤其是在Youtuber的眾多內容根本是奇聞庫藏般精彩。最近，除了「換衣服系Lookbook」影片成為最具討論度的單元以外，2006年成立的日本前女團「美女甜甜圈」成員Michaela，便也在網路節目公開分享擁有10cm的長舌頭，與男演員拍攝吻戲發生的害羞過往。



事實上Michaela身為日本、巴西混血兒，從過去以來便受到不少注目。但是在美麗的外表下也有「驚人之處」。不久前，她便在名為《ノブナカなんなん》節目分享「長舌頭」帶來的不方便解釋道，過去她與一名男演員拍攝吻戲，起初已經預想好浪漫的淺吻才能讓畫面充滿愛意，想不到，吻到一半對方竟開始深深的濕吻嚇到了她，而事後在不理解的情況下，終於才主動問男星：「為什麼要這樣做？」。結果最後原因得出，原來是自己舌頭太長，讓男星誤會Michaela很主動才造成這樣的誤解。

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但是在分享拍戲的尷尬經驗前，Michaela經營的Youtuber頻道早已爆紅，觀看次數常常破百萬，在眾多日常生活寫照的影片中，靠得就是「舌技」這項長才收穫不少粉絲。大家可以看見，Michaela的舌頭一伸出便能超過下巴，更可以輕易碰到鼻尖，值得一提的是，她還能靠舌頭一秒變出壽司。

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