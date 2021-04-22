美國網紅咬魚餌餵600磅巨骨舌魚　被大魚打臉掉進魚缸嚇呆網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-22 10:00

近年愈來愈多網紅以惡作劇影片吸引觀眾眼球，最近美國網紅保羅（Paul Cuffaro）1段網紅咬着魚餌餵食巨骨舌魚的影片就廣為流傳，片中該名百萬網紅冒險餵食，不久更疑似因大魚拍打水面時被打臉，隨即「暈倒」並墮入池中，場面驚險。

外國1名百萬網紅上傳影片，看到他以嘴咬餌料餵池中600磅的巨骨舌魚。（「Paul Cuffaro」YouTube影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

在YouTube和TikTok均擁有逾百萬粉絲的網紅保羅（Paul Cuffaro）日前上傳影片，看到他以口罩蒙着雙眼，嘴巴咬着魚餌靜待大魚，不久1條巨骨舌魚衝上水面捕食，更大力拍打水面，保羅疑似瞬間失去意識並落入池中，有人拍打養殖池的玻璃，但保羅仍沒有反應，圍觀的人嚇得不斷叫喊其名字。

+ 3 + 3 + 3

不過，原來該段在網上流傳的影片曾經過剪輯，而原片中能看見保羅最後起身大笑，相信他是故意假裝暈倒及翻到養殖池中，「整蠱」觀眾。

事實上，拍攝影片的水族館由保羅朋友所開，過去他已曾多次在館內拍片；惟事發時他餵食的是巨骨舌魚，屬大型淡水魚，重量高達600磅（約272公斤），因此他後來也承認自己犯錯，坦言「第1次拍片離死亡這麼近」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：見財化水？尼日利亞男釣3米巨魚與村民分享 網民估計值百萬美元

見財化水？尼日利亞男釣3米巨魚與村民分享 網民估計值百萬美元