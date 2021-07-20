自殺特攻｜John Cena着白色底褲巨雕現形嚇窒拍檔：我要再大一點

《自殺特攻》（The Suicide Squad）19日舉辦線上記者會，主角瑪歌羅比（Margot Robbie）、莊先拿（John Cena）等共計19名影人出席，過程歡笑聲不斷，由於瑪歌羅比的膚色太過明亮，刻意做比較蒼白的特殊化妝，艾德里斯艾巴（Idris Elba）當下立刻大笑：「我跟她共用一個化妝車，看到她每早固定站在那邊，全身塗抹白粉，我們都超尷尬的」。



瑪歌羅比3度扮演「小丑女」Harley Quinn，這次不僅又要挑戰各種高難度動作戲，還得全身塗白，製造怪異感，沒想到她的妝扮也影響到同片演員，西班牙男星Juan Diego Flórez，在片中與瑪歌羅比有段親密戲，自爆在下戲後，身上有有一堆白粉，因此被艾德里斯艾巴揶揄：「那些都是跟瑪歌羅比親密過的『痕跡』耶」。

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全體劇組感情極好，莊先拿在片中有段戲僅穿白色緊身內褲，立刻被彼得卡帕爾蒂（Peter Capaldi）嘲諷：「老兄，你的老二超大的，我看試片時整個嚇到，超狂的」，導演占士根（James Gunn）也搞笑應和：「莊先拿跟我說要用大鵰濾鏡，記得要把他拍得比較『雄偉』」讓莊先拿在旁只能無奈苦笑。

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史泰龍（Sylvester Stallone）首度加入DC超級英雄電影，在片中為外型可愛，實則殘忍的「鯊魚王」配音，他甫一說話，其他演員立刻致上敬意，艾德里斯艾巴、莊先拿更開心說「史泰龍是我的偶像，能與他合作真的是夢想成真」。其實，史泰龍與導演早是舊識，先前也客串過《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2），他這次選擇配音「鯊魚王」，問他原因，他開玩笑說：「因為我喜歡吃海鮮。」並說自己原本就對動畫配音很有興趣，這次覺得是全新的體驗。

史泰龍被問及對「鯊魚王」的感覺：「鯊魚王比我聰明，個性也比我好，我覺得我們緊密相連，超棒的」，詹姆斯則在旁懺悔：「我一開始特別跟史泰龍強調，我特地為你量身打造一個角色」，結果史泰龍看了劇本後大笑：「你竟然要我演一隻大魚，好傢伙，下次『洛奇』拍最新一集，我會讓你演第一個受害者」。劇組合作融洽，所有影人也允諾，如果還能拍續集，絕對希望能與導演占士根再次並肩作戰，一定也能像這次一樣精彩瘋狂。

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