東京奧運︱挪威三項鐵人冠軍變「底褲超人」？民眾斥服裝設計出事

挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）26日締造紀錄，為挪威奪下第一面奧運三項鐵人金牌，游泳、自由車和長跑三個項目完成共耗時1小時45分04秒。然而光榮的一刻卻因浸濕而透明的運動衣惹議，只見他深色三角泳褲大露，像是內褲外穿，結果惹怒挪威網友說像「內褲超人」，評論員也傻眼說出該開除他的服裝設計師了吧。



保明菲特今年27歲，這次爆冷奪金的關鍵點在40公里的自由車賽後出現，他變成領先集團的成員，一直到最後長跑項目仍保持領先，終點前1公里加速衝刺後，以1小時45分04秒成績率先壓線，為挪威贏回史上第一面奧運三項鐵人金牌。

不過保明菲特的內褲實在太過搶眼，甚至在網絡上引起一片謾罵。原來他的白色連身選手服在游泳項目過後，簡直比薄紗還要透明，底下的肉色看得一清二楚，重點是深色三角泳褲就大喇喇地外露，顏色對比下看起來像從外面套上內褲，讓網友氣得為保明菲特抱不平。

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「這個設計師該被解雇了」、「我轉錯台了嗎，現在是在播內褲超人？」體育評論員則表示這樣的服裝設計太匪夷所思，讓人驚訝。不過也有許多網友笑看這件插曲，「這下超級英雄服裝針的奏效了。」

這次東京奧運三項鐵人開場也出現離譜錯誤，當地上午6時30分左右，56名選手站在起點等待指示準備展開1500米的游泳賽程，沒想到隨着比賽現場開始的指示聲響起，約有三分之二的人跳入水中，其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住。

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