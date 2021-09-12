婚騙│28歲仔畀禮金後揭女友已做嫲嫲　男家崩潰：以為她比兒子小

以為女友與自己同齡，但對方原來「報細數」10年兼已做人阿嫲？河南日前爆出1宗婚騙事件，28歲男子小丁認識了報稱和他同齡的程姓女友，一心想成家立室的小丁，付出9.9萬元人民幣（約12萬港元）禮金後，對方錢一收即感情變淡，小丁懷疑自己被騙，怎料揭出離奇內情。小丁家人表示，原本覺得程女甚至較小丁更年輕，豈料發現對方原來已經38歲，育有17歲的兒子，甚至已有1歲多的孫女，小丁即時後悔。

其後2人見面對質，程女竟反客為主，表明「我現在就願意結婚」，更說事情鬧大後她已經無人敢娶。警方介入事件後，表示程女的行為可能構成婚姻詐騙，但她現時願意退回禮金，正協助雙方調解。



小丁（右）表示程女聲稱與他同齡，他以為對方也是28歲，未料對方原來38歲，且已經有孫女，即當了嫲嫲。（「民生頻道」微博影片截圖）

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河南《民生頻道》早前收到新鄉市28歲男子小丁的投訴，稱懷疑自己被騙婚。小丁早前認識程姓女子，雙方發展順利，對方表示與他同樣是28歲。小丁想結婚，便向程女付9.9萬元人民幣（約12萬港元）彩禮（香港稱「禮金」），但對方突然再索10.8萬元人民幣（約13萬港元）。程女在收取9.9萬禮金後態度即變，總是找以各種理由推卻談婚事，小丁覺得自己被騙婚。

小丁家人後來幾經調查，發現程女原來已38歲，小丁知道程女實際年齡後，馬上後悔。小丁的媽媽說，兒子曾正經再問過對方幾歲，但程女叫他去問媒人，兒子因此嚇得不敢要問。小丁的姐姐說程女在他們面前裝得很溫柔，小丁則指程女身材嬌小又有打扮，看不出她已是38歲，家人亦稱見面時也看不出程女的年齡，甚至誤以為她比兒子還年輕，一家不虞有詐付禮金，但女方收錢後態度180度轉變。

內媒走訪程女住處時，附近鄰居大爆她已接近40歲，其孩子都已經17、18歲，甚至「孩子已經結婚生子了」，即程女已經做人嫲嫲。在多方協調下，小丁和程女再次見面，程女否認自己有意逃避，只是覺得事件太丟臉，她承認的確經常問小丁拿錢，卻未有直接回應她有否說過自己28歲，而她脫下帽子、口罩，說自己1988年出生。如果按程女的說法，她亦只有33歲，拒認是被查出的38歲。她又同時承認自己有個1歲多的孫女，但表示無意隱瞞，因為自己不用湊孫，小丁也沒有問過，所以才沒有說。

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程女表示只實收了9.5萬人民幣（約11萬港元）禮金，更稱「他願意娶我都願意嫁，我現在就願意結婚」，認為現在事情鬧大，「沒人敢娶我了」。小丁說不想追究她是1983年出生還是1988年出生，只希望程女退回禮金。程女在交涉期間突然想離開，拒絕退錢，寧願等法院判決。

事件令網民震嘆「大媽真會玩」，而且最關鍵的是小丁家人竟然沒發現，他媽媽竟然說程女看起來比兒子還年輕，「我怕是沒有戴老花鏡」。

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河南警方調查事件，表示如果女方行為構成婚姻詐騙，會追究其法律責任，但若證據不足，會協助雙方調解。會不會構成婚姻詐騙，要考慮當事人是否重婚，或故意隱瞞事實，以達到非法佔有財物，案件其中1個關鍵，是程女有沒有離過婚。有內地律師指，如果男女雙方交付了大額彩禮，雙方後來沒有領結婚證，也沒有共同生活，其實需返還全部或大部分彩禮。

內媒於周五（10日）報道，程女表示已花掉部分禮金，現時願意籌錢再退回，當地警方正幫2人調解。

（綜合）

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