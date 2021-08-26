19歲大學生墮網戀騙案　個半月課金$382萬送禮　揭女友真身好崩潰

【網戀騙案／主播／網上情緣／照騙】騙徒手法層出不窮，今時今日有圖未必有真相。內地1名19歲大學生墮入網戀陷阱，個半月內向「主播女友」送禮及轉帳多達318萬人民幣（約382萬港元），以為能跟對方長期發展。沒想到事主不但被騙錢及感情，當地警方拘捕騙徒後，他才得知「女友」的相片及一切外貌資料也是虛構的，對方真身竟是體重近100公斤的肥胖女子。



19歲男大學生小傅（化名）於語音程式結識女生，個半月內向「主播女友」送禮及轉帳多達318萬人民幣，其後才發現墮入網戀陷阱。圖為小傅收到的「女友」照片。（義烏公安微博影片截圖）

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杭州義烏公安早前公布1宗網戀騙局的案情，19歲男大學生小傅（化名）今年6月中因與女友分手，下載了1個語音聊天程式打發時間，在程式中結識了1名語音主播。兩人言談甚歡，對方亦不時陪玩電腦遊戲及發來生活照，雙方旋即發展成戀人關係。

按圖看「女友」與小傅的對話▼▼▼

任職主播的「女友」之後多次遊說小傅在程式中送禮物給她，又曾以裝修、看病等理由向他借錢，更提出只要禮物總額達到一定數目，她便能夠辭職，同時按比例取回現金還給小傅，「她告訴我是因為缺錢當主播，刷禮物到一定數額，她就可以不當主播了，還能按比例從平台提現返還給我」。

還在熱戀期的小傅或許被愛沖昏頭腦，在6月中至8月初短短1個半月內，轉帳共94次，即使扣除女友還給他的28萬5400元，也足足「課金」多達318萬人民幣（約382萬港元）。至8月1日晚上，小傳轉帳了200元人民幣（約240港元）給女友後，要求與對方視像見面，不過對方以各種理由推卻，令他不禁意識到自己可能被騙。在他再三追問下，女友承認自己欺騙他，答應會盡快還錢。

小傅的父母得知兒子被騙，翌日即時帶他到派出所報案。當地警方經過追查，於本月21日在1間賓館拘捕任職語音主播的黃姓女子，發現她真身是1名體重近100公斤的肥胖女子。她為了吸引男子聊天及送禮，會於網上購買美女照片作為頭像及其他相片素材，以不同理由誘騙「男友」送禮或轉帳。

除了小傅外，當地警方又發現黃女還同時與數名男子保持「戀愛關係」，累計涉案金額估計超500萬人民幣（約600萬港元），案件有待進一步調查。

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男子認定「只要我自己不裸，騙子怎麼也要挾不到我」，沒料他觀看影片時已被騙徒以AI技術換臉至裸男影片，更以此勒索他。（《揚子晚報》圖片）

男子按騙徒的要求，總共轉賬了14次，遭勒索共11萬元人民幣（約13.3萬港元）。（《揚子晚報》圖片）

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