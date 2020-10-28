20歲百萬粉絲網紅施子怡直播現真身　氣質女神秒變40歲大媽超崩壞

內地擁有百萬粉絲的網紅施子怡，憑氣質的美貌跟出眾的身材，讓她成為網絡焦點，但近日在直播中推銷產品時，卻意外露出崩壞本相嚇窒網民，直指片中的樣貌跟照片「差太多」，甚至有人認為像40歲大媽。

內地網紅施子怡憑氣質的美貌跟出眾的身材，讓她成為網絡焦點。（施子怡微博圖片）

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今年剛滿20歲的內地網紅施子怡，不時在微博上載生活照，長相甜美加上傲人身材，吸引大量粉絲追蹤，目前粉絲人數已超過135萬。她以往會分享產品代言照片，近日才開始轉戰直播銷售。

硬照少出事，直播鏡頭下卻危機四伏，施子怡早前開始第一次直播，但觀眾關注的不是她所推銷的產品，而是眼前的女生跟施子怡截然不同。除了身材依舊佼好外，臉形被以往的照片方，雙目無神得像「一路都撐不開眼」，顏值不如路人，有網民則直言以為是40歲大媽，「可否舉報造假？」只有小量留言稱正面笑起來，跟相中的她也有幾分相似。

不過有網民發現，她在微博亦曾貼出舊照，學生時代都是行甜美少女路線，而且雙眼精靈，跟現在的樣子也差很遠，留言問「連舊照都可以修圖嗎？」、「她這年來發生了什麼事嗎？」

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