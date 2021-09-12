貓貓闖球場看台命懸半空　美球迷齊拉國旗神救援　影片瘋傳勁感動

雖然常有人說貓咪有9條命，但實際卻是只有1條貓命！美國佛羅里達州邁阿密花園硬石體育場（Hard Rock Stadium）昨日（11日）就上演讓全場球迷緊張的驚險一幕。據網上瘋傳的影片顯示，事發時1隻小貓誤闖觀眾席，身體懸吊在半空搖搖欲墜，幸好下方的觀眾立即以美國國旗等旗子當防護網，配合上層觀眾調整位置，最終成功接到掉下來的小貓。當有人高舉小貓以示牠沒有大礙後，附近球迷更隨即熱烈歡呼，網民看到神救援一幕都大呼感動！



美國佛羅里達州邁阿密花園硬石體育場日前（11日）有小貓闖入看台，身體懸在看台邊沿，最終掉了下來，幸獲球迷合力拯救.。（Twitter影片截圖）

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事發於邁阿密花園硬石體育場，周六（11日）晚當地有美式足球賽事，其間1隻小貓不知原因突然跑入觀眾席，身體竟懸在看台邊沿，單靠貓爪拼命地抓着繩索，隨時會掉下來，處境非常危險。此時上下兩層的球迷發現小貓，下方的人立即以自備的美國國旗作為臨時防護網，上方的觀眾則伸手試圖捉着小貓，又協助下面的人調整位置，一旦小貓掉落，希望能安全接着牠。

另一角度拍攝的救貓一刻▼▼▼



最終小貓體力不支掉下來，幸剛好落入觀眾拉着的旗子，並且彈了一下，未見有明顯外傷。球迷當場興奮地抱起小貓，許多人看到小貓相安無事隨即歡呼，頓時變成《獅子王》中辛巴被抱起的場面，球場的保安員最後帶走小貓。事發片段很快便在網上瘋傳，至今在Twitter已有逾430萬觀看人次，約2萬人轉發，不少人都稱十分感動。

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