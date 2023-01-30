夜晚瞓覺有冇發好夢？經常熬夜？神準測出你喺異性眼中嘅最大優點

大概沒有哪個女孩子不希望自己十項全能，好在異性眼裏閃閃發光吧！



雖然做不到十全十美，但是總有那麼一個地方會讓你在對方眼裏覺得是最好的！你覺得你在異性眼裏有什麼加分項呢？來測一測吧！

你的哪種特質最吸引異性呢？（點圖開始測試）👇👇👇

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1.你喜歡下雨天嗎？（喜歡-2 不喜歡-3）；

2.會經常熬夜嗎？（會的-3 不會-4）；

3.熬夜是為了什麼呢？（學習提高自己-4 沒為啥，習慣性熬夜-5）；

4.會一個人借酒消愁嗎？（會的-5 不會-6）；

5.你經常夢見一些很美好的夢嗎？（是的-A 不會-6）；

6.每天早出晚歸累的像狗，你會質疑自己嗎？（會的-B 不會-7）；

7.你都能夠記住父母的節日生日並送上祝福嗎？（是的-C 不一定-D）

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A. 在異性眼中的加分項是純真可愛

浮躁的社會讓大多數人變得世故老練，而在你的眼裏能夠看到的就是完完全全乾凈的，這股純真無邪的氣息特別吸引異性的好感，就像是出淤泥而不染的蓮花，純真可愛便是你的加分項哦！

B. 在異性眼中的加分項是有自知之明

你最大的優點就是對自身很有自知之明，不會去宵想一些不屬於自己的東西。即使不小心的把目標值定的太高了，也會根據實際進行更改，不會一條路走到黑。你的自知之明在異性眼裏便是最加分的一項。

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C. 在異性眼中的加分項是細致耐心

俗話說細節決定成敗，你對於細節的重視是旁人想象不到的，正因如此你能夠注意到別人都沒注意的點，進而提醒別人。細致耐心的你最容易收獲一波波的好感，妥妥的加分項。

D. 在異性眼中的加分項是交際手段強

和別人交談往來你總是能夠游刃有餘，完全不會有膽怯的時候，完完全全一副自信幹練的模樣。幽默風趣的話語給人如沐春風的感覺，這樣的你給異性緣是很好的，他們能夠很自在的和你相處。

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