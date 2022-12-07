第一眼見到裸女定男人個頭？竟揭露你未來會唔會成為有錢人
撰文：ETtoday
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一張圖擺在眼前，你眼中看到的會是什麼呢？
眼中看到的東西，能反映你的內心世界，《小紅書》瘋狂轉傳的心理測驗，一張圖就能看出你的金錢觀？
未來是否能晉升有錢一族，一起來測試！（點擊放大瀏覽）：
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你第一眼看到的是什麼？
A.男人的頭
B.一個女人
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挑選A男人的頭的你
你切身體驗過沒錢的生活，特別看重金錢，為此你一直很努力的賺錢，但每個月總有一些意外的開銷，打亂你的存錢計畫。
你存錢屬於保守型，多半是把錢放在銀行，或是做一些低風險的投資，這樣的理財風險小，但相對的也賺不了什麼錢，建議可以多研究理財投資，從小錢慢慢累積也不是壞事。
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挑選B一個女人的你
心中常有發大財的夢，一有機會就會去買六合彩或是抽奬券來試試手氣，雖然抱著發財夢，但心中也十分明白夢想與現實的差距，你很積極賺錢，除了本業還會想盡辦法兼差，為了達到心中的目標。
雖然你存得了錢，但是花錢速度也很驚人，要不就不花，想要的東西不管多貴都要到手，反差極大。
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日本人氣測驗：你最想喺圖中邊個位置食飯？揀着呢度最好立即轉工睇女生着乜內衣即知性格 戴無帶Bra反而單純 鍾意呢款先最Open覺得個圖案係乜嘢？反映你內心最想追求嘅生活 有種人乜都唔想變呢張圖到底畫緊乜？你睇到嘅嘢 將反映能令你獲得幸福人生嘅方法你搵唔搵到7個人同1隻貓？瘋傳「光學錯覺圖」測試你個腦係咪正常
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