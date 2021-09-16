神準！奇幻森林之旅16條問題熱爆　測出性格全貌│心理測驗

網上近日流傳關於森林的心理測驗，只要憑直覺回答下列問題，便可測出一個人的性格全貌，由對愛情的期許到未來家庭的想像，由性需要到是否會出軌等等，全部得到解答，不少網民做完這個心理測驗後，都不禁驚呼：神準啊！



網上流傳一個森林心理測驗，據稱可看出一個人的性格全貌。（電影《德布西森林》劇照）

👇👇👇提示：共有16題，逐條回答以下問題，拿出一張紙和一支筆把你的答案寫下來，結論將在最後顯示。👇👇👇

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同場加映：心理測驗│食蛋糕次序反映愛情觀 先吃士多啤梨代表需求過多？

👇👇👇問題：吃士多啤梨蛋糕時，第一口會從哪開始吃？👇👇👇

（YouTube頻道「幸ㄝ＊Style」截圖）

1 士多啤梨

2 蛋糕尖端

3 蛋糕側面

4 蛋糕奶油

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同場加映：日本心理測驗│雪糕口味反映害羞程度

👇👇👇問題：憑直覺選出以下哪款雪糕口味最吸引你？👇👇👇

1.西瓜味雪條

2.雜錦味甜筒

3.哈密瓜味雪條

4.抹茶味甜筒

5.梳打味雪條

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同場加映：日本心理測驗│握拳手勢透視愛情觀

日本近日流傳心理測驗，以不同的握拳手勢解讀一個人的性格與愛情觀。（網上圖片）

1.拇指放在食指上

2.拇指放在中指上

3.拇指收在拳頭中

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同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性

咖啡口味在某程度上反映性格。（電影《等一個人咖啡》劇照）

👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇

1.黑咖啡／齋啡

2.即溶咖啡

3.虹吸式咖啡

4.濃縮咖啡

5.鮮奶咖啡

6.泡沫咖啡

7.即磨咖啡

8.低咖啡因咖啡

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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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