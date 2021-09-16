iPhone 13史上最貴每部1.36萬元！有款iPhone港人仲難買得起

Apple蘋果發布會推出全新iPhone 13 系列，相信不少人正在考慮會否換機，始終各款iPhone 13售價介乎5,999至13,599元，對不少人而言相當「肉赤」。

究竟買iPhone對香港人而言有幾肉赤？《香港01》製作「iPhone肉赤指數」，與以往各款iPhone相比，128GB iPhone 13 mini的肉赤指數其實最低。而售價歷年最貴的1TB iPhone 13 Pro Max，反而不是最令港人肉赤的，有一款2018年推出的iPhone才是「肉赤之最」，平均要工作超過3周才買到。



蘋果昨（15日）舉行發布會，推出iPhone 13系列。（Apple圖片）

「iPhone肉赤指數」參考以往各款iPhone發布時的官方售價，以及當時港人入息中位數，假設每月上班22日，每日工作8小時，計算出港人當時需要上班多少小時，才能買到該款iPhone，但不包括iPhone SE系列。

以新機中最便宜的128GB iPhone 13 mini為例，2021年本港入息中位數為19,600元（撇除外傭），以每月上班22日，每日工作8小時計，時薪約為111元，意味港人需上班53.9小時才夠買這款iPhone，售價相等於現時入息中位數30.7%。

眾多iPhone中最令港人「肉赤」的，依然是2018年10月發售，每部賣12,499元的512GB iPhone XS Max，當時港人需要工作超過122小時，才夠買這部iPhone，另外今次推出的iPhone 13 Pro Max 1TB賣13,599元，有著史上最大容量的同時亦是最貴的iPhone售價，同樣需工作逾122小時才買到，兩部機售價相當於出售該年的入息中位數近七成！

不過，與其他大城市相比，香港iPhone 12售價相對便宜，在11個大城市中，香港128 GB iPhone 13售價僅比美國貴。