iPhone13｜蘋果賣iPhone賺得仲多過港府！內地若禁售影響有幾大？

先看iPhone銷售收入vs港府財政收入⬇️⬇️⬇️

蘋果公司將於本港時間周三凌晨舉行新產品發報會，預料將公布iPhone 13，外界盛傳新iPhone將是史上最貴。事實上，iPhone每年為蘋果公司帶來千多億美元（1萬億港元）收入，比港府一年財政收入還要多！其中內地是iPhone的重要市場，不過近日傳出內地或禁售iPhone，令內地新iPhone銷售恐添變數。即看蘋果公司有多賺錢，於內地市場佔有率有幾多。



iPhone自2007年面世起，至今出貨逾20億部，若全數售出，平均而言相當於全球約每4個人便有1人擁有iPhone。iPhone年出貨約2億部，2015年更高達2.3億部，iPhone 6及6s系列就於當年推出。

究竟蘋果透過賣iPhone進帳多少？2020年度，iPhone全球銷售收入達1,378億美元，約等於1萬億港元，比港府一年財政收入（註：2020/21年度港府財政收入約4,440億港元）多1倍有多！（可參考文首圖表）

很多時候，iPhone收入比蘋果旗下其他產品及服務收入總和還要多，例如在2020年度，蘋果全球總收入逾2700億美元，當中逾半、約1378億美元收入來自iPhone。而iPhone面世起，蘋果年收入、純利均增逾10倍！

Apple各年純利⬇️️⬇️️⬇️️

每年秋季都是「果粉」的重要時刻，新iPhone多在此時推出，該季收入更反映市場即時感覺。比較各年第四季，2017年及2020年，蘋果分別推出iPhone 8和X系列，以及iPhone 12，當季收入明顯較高（註：蘋果財季分別為2018年及2021年第一季）。

內地是iPhone的重要市場，但早前有內地科企控告Siri侵權並獲判勝訴，iPhone有可能禁售，或大大影響新iPhone銷售。其實，蘋果公司於大中華區一年收入超過400億美元，2015年度推出iPhone6及6s和首推Apple Watch等，區內收入更直逼600億美元。

市場佔有率方面，iPhone佔內地不同品牌智能電話總出貨量約9%-19%，一般排在華為、小米等內地品牌之後，若禁售成真，iPhone市佔率恐被瓜分。