iPhone 13│料成史上最貴iPhone　各牌子手機香港市佔率有幾多？

Apple將於香港時間9月15日凌晨舉行新品發布會，預料新一代iPhone 13系列將面世，外界盛傳Pro及Pro Max容量會提高至1TB，售價將為史上最貴！據傳新系列新增玫瑰粉、日落金、寶寶藍、霧光黑等顏色，相信會吸引不少「果迷」搶購。

不過有數據顯示，香港近年使用iPhone的人愈來愈少，相反華為及小米手機的市場佔有率則逐漸擴大。另外，以iPhone型號計，全球最多人用的竟是已推出5年的iPhone 7！



iPhone 13流傳外觀及功能▼▼▼

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據StatCounter網站數據顯示，香港iPhone市場佔有率於2018年高達55.44%，但2019及2020年均呈下跌趨勢，2020年跌至44.41%，2021年8月則稍為回升至46.24%。華為及小米手機於2015年市佔率分別只有1.01%及4.16%，6年後大幅升至10.24%及7.04%。

雖然iPhone已出至13系列，但數據顯示不少人仍鍾愛舊機款！iPhone 7於2020年第3季仍為全球佔有率最高的iPhone型號，達10.35%；較新型號的iPhone 11只排第3，佔8.78%。

而在全球使用iPhone 7最多的國家為波蘭，多達9.37%人使用；其次為愛爾蘭，市佔率為8.85%。在36個國家中，多達10個國家iPhone 7在眾多iPhone型號中市佔率最高。