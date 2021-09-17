港女大呻遇上變態女同事　唔聽勸經常摸大髀　偷𥄫密碼擅睇手機

好姊妹之間有身體接觸並非怪事，但對於交情一般的同事，便應懂得看眉頭眼額，切勿逾線亂摸。有女網民最近在網上發文，指公司1名女同事經常摸她大腿，即使她已表明感到不舒服，但對方仍然繼續「騷擾」，不久後更趁她忙碌之際，擅自拿走手機偷看，終讓樓主忍不住大罵，無奈女同事仍以為她只在說笑，毫不察覺自己有問題。



有女子在網上發文分享，指其公司1名女同事經常摸她大腿，讓她非常不舒服。（《校對女王》劇照）

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樓主早前在Dcard討論區發文，表示自己與鄰座女同事間中會閒聊，但私下又不至於是朋友。不過，樓主指該名女同事非常喜歡摸她大腿，「我啲fd 有時都會摸下所以無乜所謂，但佢成鬼日都喺到摸，其實好唔舒服」。為免關係鬧得太尷尬，樓主以說笑的方式指女同事性騷擾她，希望對方聽懂其暗示。

然而，女同事以為樓主真的在開玩笑，「我已經唔睬佢仲要喺到摸，真係好無奈」。更過分的是，不知道該女同事是否曾偷看樓主的手機密碼，後來更趁樓主專心工作時，擅自查看其手機內容，令樓主發怒，忍無可忍之下粗口大罵，「真心嬲咗，心諗就算係fd 都唔會偷睇，佢仲要唔覺自己有問題」。

女子續指該名女同事屢勸不改，後來甚至偷看其手機。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

惟樓主形容該名女同事由始至終聽而不聞，於是向網民請教，「到底點樣先可以扮到惡啲咁鬧佢？」。不少網民看後留言指該名同事的確做得太過火，勸樓主逐步升級行動去回應，「留低啲證據同HR投訴畀個warning佢」、「可能平時佢以為妳同佢講笑，最好搵個機會同佢好認真咁講兩句…再唔得先行動升級吧」。樓主後來則回應，稱不希望將事件鬧大，「如果𠵱幾日情況無改善我再同上司講」。

（Dcard）

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