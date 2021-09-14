同事唔戴口罩被投訴　打工仔問辦公室應否戴　網民：打咗針非無敵

本港近月疫情緩和，加上已有逾六成合資格接種人口接種首劑疫苗，令不少港人出現防疫鬆懈。有網民近日於討論區發文表示，他公司很多同事已打了疫苗，日前有同事回到辦公室就除下口罩，只在外出買飯、要去公眾地方時才會戴口罩。樓主覺得沒影響到他及明白戴口罩會「眼訓」，但該同事被坐在他附近的同事向人事部投訴，人事部其後出告示要求所有同事除了吃飯等需要，其他時間都必須戴口罩，樓主因而發文問在辦公室應否戴口罩，「有冇人公司都可以唔戴口罩？」



有網民近日於討論區發文表示，他有同事回到辦公室就除下口罩，只在外出買飯、要去公眾地方時才會戴口罩，結果被人向人事部投訴。（《他人即地獄》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於香港討論區以「喺office應唔應該戴口罩？」為題發文，他表示之前新冠肺炎疫情嚴重時，公司安排他在家工作，若要回公司，為免染疫，他也不太想與同事一起吃飯，直到今年疫情較穩定，很多同事都打了疫苗。

他指出，日前有同事回到辦公室就除下口罩，他起初以為該同事因吃早餐或喝飲料而不戴口罩，後來他卻發現該同事除了外出買飯、要去公眾地方時才會戴口罩，其他時間都不會戴口罩。

人事部出告示要求所有同事除了吃飯等需要，其他時間都必須戴口罩。（示意圖）（Instagram：@natalietong）

樓主認為對他來說沒什麼影響，做好個人衛生就可以，他又不會吃到該同事的「口水尾」，而且他的座位與該同事座位相隔很遠，「冇咁易影響到我」，亦明白有時戴着口罩再加上吃完飯會很容易「眼瞓」。但坐在該同事附近的同事就向人事部投訴該同事不戴口罩，人事部隨後貼出告示，要求所有同事在辦公室時除了吃飯等需要，其他時間都必須戴口罩。由於整個辦公室只有該同事不戴口罩，所以所有人都知道告示是在說該同事。

有網民留言指出「打咗針都唔係無敵」、「其實去到邊都應該要戴口罩！保護自己好啲」、「喺公眾地方就要戴口罩啦，雖然係焗啲，但唔可以咁自私囉」、「如果中招，要封公司，戴唔戴自己諗」。不過亦有人認為「其實去餐廳食飯啲人都除低口罩傾計，返office唔戴口罩有咩問題」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：初級職員自爆屋企用Dyson風扇 即被上司單打狂OT 結局超無奈【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



+ 4

同場加映：老細拍膊頭鼓勵：「睇好你啦」 打工仔信到足博表現仲chur埋上司【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



老細拍膊頭鼓勵：「睇好你啦」 打工仔信到足博表現仲chur埋上司

+ 3

同場加映：陰陽眼同事稱公司有鬼 阿姐淆底自此零OT 打工仔追問揭驚人真相【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



陰陽眼同事稱公司有鬼 阿姐淆底自此零OT 打工仔追問揭驚人真相

+ 7