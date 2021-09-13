打工仔Cafe兼職遇見同事　慘被篤灰遭上司與HR約談　神結局估唔到

許多公司都嚴格規定員工不能兼職，又或者做「秘撈」前必需申報，惟不少打工族為興趣也好，為多賺錢也好，都會瞞着公司做兼職。有打工仔日前發文分享經歷，指自己每逢周末都會到咖啡店做兼職，近日卻在店內遇到公司的女同事，他與對方不相熟，卻沒料到她竟會向人事部和其直屬上司「篤灰」，令樓主恐陷被炒危機。

樓主其後先後被上司及人事部人員「照肺」，當時他亦打定輸數，沒料到結局卻出乎意料，最終他申報後，竟獲老闆批准他「奉指」兼職。



有打工仔發文指自己除了正職外，周末還會在Cafe做兼職侍應，未料女同事見到他做兼職後，甫回到公司便「唱通街」，令事主面臨被炒危機。（《愛回家》劇照）

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事主向facebook群組「辦公室日報」投稿，表示在過去4個月，每逢周末及公眾假期都會到咖啡店做兼職侍應，時薪60元，但未有向正職的公司申報。直至近日，公司1名不相熟的女同事與朋友其店內用膳，剛好撞見他，2人僅僅打了聲招呼。

樓主形容雖然過程非常尷尬，但他從未料到該女同事竟會打小報告，當他周一回到公司，驚覺所有人都知道他做兼職一事，上司更斥責他未有向公司申報，甚至驚動人事部。人事部同事稱本身打算「隻眼開隻眼閉」，但該名女同事卻「好似有心搞大件事，走去篤灰叫人事部跟進」，讓樓主大感心寒。他自言工作上毋需與該女同事交接，亦未曾得罪過她，不懂對方為何要咬着他不放。

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所幸的是，樓主最後只被要求申報兼職工作，不久更獲老闆批准，只要求他上班前的晚上不要做兼職，「而家總算冇事，仲可以光明正大返Cafe」，樓主不禁向打小報告的同事喊話，「唔知嗰個篤灰嘅女同事會唔會好失望呢？」。

許多網民看過樓主的經歷後，均對女同事的舉動深感疑惑，又指幸好樓主的上司、人事部同事和老闆都較理性，他才能「保住飯碗」，留言指「小學雞篤灰，好彩上司同HR都通情達理」、「真係唔明呢種人係乜心態？篤人灰後自己會有人工加咩？如果搞到人哋冇咗份full time就好開心」、「個同事做兼職關妳咩事？篤灰不特止，仲要唱通街，真係乞人憎」。

（辦公室日報）

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