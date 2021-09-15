港女搭的士眼濕濕話「老公有事」　司機揭真相好無奈：原來講姜濤

人氣男子組合MIRROR 成員姜濤昨日（14日）於尖沙咀出席品牌活動期間，出場後不足5分鐘突然跌倒，需由工作人員攙扶離場。雖然經理人花姐（黃慧君）事後30分鐘極速代為報平安，粉絲們仍大感擔憂。有的士司機昨日發文，指於尖沙嘴接載1名女乘客時，對方在車上講電話並提及「老公BB有事」，更一度「眼濕濕」，惟他後來才得知女乘客提到的「老公BB」實為姜B，真相大反轉令他不禁感到無奈。



姜濤、Anson Lo、EDAN、JER昨日（15日）出席活動，但姜濤出場後不足5分鐘突然跌倒，其後需工作人員攙扶下離場。（資料圖片）

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MIRROR四子姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）昨日到尖沙嘴出席1個時裝品牌活動，拍攝大合照時姜濤突然跌倒，由工作人員扶起時似是全身無力，嘴唇泛白「面青青」，令在場粉絲非常擔心，有姜糖更嚇得即場「爆喊」。

經理人花姐事後在Instagram發動態代報平安，指姜濤昨晨「有少許胃痛」，因活動環境「有點焗」及閃光燈不斷，導致「少許腳軟而跣低」，強調姜濤休息後已沒大礙，「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息」。

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姜濤不適的消息引起鏡粉關注，有的士司機昨日於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指於尖沙咀接載了1名女乘客，對方自上車起全程講電話，期間提及「老公BB有事」。

司機形容，女乘客當時「講到眼濕濕又唔知點咁」，還以為對方正在擔心伴侶的狀況。沒料後來在對方言談內容才得知，「老公BB」的真實身份原來是姜濤，令他錯愕又無奈，「講講下原來係嗰個後生仔姜B」。

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不少網民看到帖文也紛紛留言，有人直言不明白姜濤的吸引力，認為粉絲的表現太誇張，「死老豆都冇咁傷心」、「真係唔知點解！同嗰個 Anson Lo一樣，又唔係特別靚仔，唔知點解咁多人鍾意」。不過也有人為粉絲護航，指偶像工作期間病倒，作為支持者感到擔心及不忍也是正常表現，反指的士司機「多事」，「專心揸車啦，關你咩事」。

同場加映：女姜糖患糖尿病做手術 男友發帖盼獲打氣 姜濤11字回應網民激讚



姜濤其後在Instagram的動態帖文回應，表示看到了樓主的帖文，沒什麼能幫忙，「告訴他我等她好起來，加油！」。

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姜濤新劇《超感應學園》剛播出，姜糖們為了應援偶像新劇，決定包起兩部新巴巴士的全車身及車廂內廣告，幫偶像宣傳新劇，並命名巴士為「西多士號」。新巴更特意拍攝姜濤巴士的製作過程，並公布巴士的預定行駛路線，方便「很想去捕捉他」的各位粉絲。有姜糖亦分享可以同時捕捉這兩部姜濤巴士的最佳打卡位置，同時亦都提醒其他人拍照打卡時要小心不要影響別人。



姜濤巴士西多士號其中1部已經於8月30日啟航，旋即引起網民關注。

【點擊下圖放大即睇姜濤巴士車身內車廂內部係點！ ▼ ▼ ▼】



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同場加映：過去姜糖為姜濤慶祝生日時，亦有姜濤電車出現！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：