姜濤維園打波上港聞　網民盤點明星一秒變路人　影帝受訪超爆笑

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-16 13:11

藝人上娛樂版是正常不過的事，但如果連港聞都見到他，的確是相當有趣的場面。有線新聞昨日報道消委會止汗劑測試時，播出1段「野生捕獲」人氣男團MIRROR成員姜濤在維園打籃球的影片，只見他以素顏登場，不過仍被網民誇讚連港聞都遮掩不到其光芒。片段隨即被瘋傳並引起熱議，有人則提起更多明星以市民身份接受訪問、「一秒變凡人」的畫面，其中更是影帝級人馬！

姜濤都有被港聞記者「野生捕獲」的一刻。（資料圖片）

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按圖睇姜濤街場打波被拍下的畫面▼▼▼

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消委會昨日（15日）公布11款止汗劑及體香劑測試報告，有線新聞報道時則以素顏姜濤在維園打波的舊片作資料片段，還以MIRROR團歌《Ignited》的歌詞作旁白：「烈日下打籃球，快將『焫焫焫焫焫焫著』，唔想成身臭汗味，止汗可能幫到你」。

影片隨即引起網上熱議，不少人都大讚記者選片一流，點擊率必定暴增，「做粉絲一定loop（翻睇）足10次」，笑言記者應上前訪問他用哪支止汗劑，「順便直入式廣告」。有網民表示證明姜B的確人氣高企，「紅到新聞都要抽佢水」，亦有人不以為怪，「姜濤都係普通市民，落街打波好平常」。

其實之前亦曾有藝人明星被港聞記者拍到，甚至以普通市民身份受訪，非常有趣▼▼▼

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姜濤17歲時為1個電影創作比賽得獎作品演出的片段，早前再度被翻出來，外表青澀得來又有些可愛肥，他在片中飾演1個吸毒者，自稱未曾戀愛的他，更在片中與女主角有身體接觸，包括拖手、擁抱和女方把頭挨在其心口等場面，姜濤演技更被大讚有驚喜。

按圖睇姜濤有幾好戲▼▼▼

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（01熱話製圖）

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193一向係ERROR顏值擔當。（IG「deniskwok193」圖片）

193出道至今以亂噏搞笑的形象示人，不過其實他絕對「有料」兼有內涵，不只是身形高大，原來學歷不錯，更加是真正的潮流達人，而且內心世界更是相當感性。

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