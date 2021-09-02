油麻地公主大戰姜濤！網民公投想見邊個多啲　贏家大勝4倍好意外

「油麻地公主」近日瘋傳網上，成為網民熱烈討論的話題，同期「姜糖」出資包起2部巴士的車身及車廂廣告，並命名為「西多士號」幫偶像宣傳新劇《超感應學園》。2件事同時成為全城焦點，無獨有偶地都與巴士有關，有網民就發起投票，問大家坐巴士會想見到「油麻地公主」還是姜濤，結果其中一方竟出奇地以壓倒性的距離贏出！



「油麻地公主」大罵車長▼▼▼

姜濤「西多士號」巴士▼▼▼

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該名網民於連登討論區以「坐巴士你會想見到油麻地公主定係姜濤！！」為題發文，近百網民踴躍參與投票，截至今（2日）早約11時米，「油麻地公主」獲76票，姜濤獲17票，「油麻地公主」票數多姜濤約4倍，以大比例勝出。

雖然「油麻地公主」得票較多，不過網民都繼續留言批評她的行為，指出若在巴士見到她「驚忍唔住開聲串佢」、「條女太嘈，用降噪都聽到，不了」，又建議她「Quit九巴囉，日日打的囉」。

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姜濤早前與經理人「花姐」（黃慧君）為Häagen-Dazs別版雪糕月餅賣廣告，禮盒內的雪糕月餅以鐵盒盛載，每個鐵盒都印上姜濤樣貌，因此被粉絲直接稱為「姜濤月餅」，上月22日預售已秒速售馨，原價548元的雪糕月餅網上炒價動輒過千元。

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姜濤月餅早賣晒 Mirror迷媽怨阿仔買唔到無用 網上炒價超誇張

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點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：