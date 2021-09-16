老公要帶細佬一齊移民兼同住　人妻被要求照顧起居飲食：好委屈

本港近年掀起移民潮，不少家庭都會前往同一地方「落腳」，方便照應。有女網民近日卻在討論區發帖訴苦，稱自己正與丈夫計劃移民，惟對方希望日後可以與其弟弟同住，「仲要我煮埋飯佢食」，令樓主感到委屈。



女網民稱自己正與丈夫計劃移民，惟對方希望日後可以與其弟弟同住，「仲要我煮埋飯佢食」，令樓主感到委屈。（示意圖，GettyImages）

該網民在連登討論區，以「老公話要同佢細佬一齊住」為題發文，指兩夫婦正籌備移民事宜，而丈夫弟弟亦有意一起移民，互相照應。樓主本來並不抗拒，「諗住係做鄰居嗰種」，不料其後發現丈夫是希望跟弟弟一同居住，更要求樓主煮飯給小叔吃。

樓主直言心裏很委屈，「我係嫁畀佢一個，唔係嫁埋畀佢細佬喎」，雖然她倆沒打算生小孩，但日後家中有其他男人始終不方便。惟樓主指出，丈夫是家庭觀念很重的人，跟兄弟姊妹關係親近，「仲話如果佢要喺家人同我之間揀，佢會揀家人」，令她傷心感嘆「我唔係佢家人？唔係老婆先係最close？」

她又補充，小叔今年已30歲，似乎沒打算找人交往或結婚，「如果係啲未成年小朋友，我覺得都應該照顧嘅，但咁大個人喎」。

帖文隨即引起熱議，很多網民都勸樓主跟丈夫再商量一下，「租多個單位就解決咗問題」，如果弟弟是一位健康正常的成人，根本不用哥哥照顧，「一開始暫住先都可以，但長期就唔得」，又着樓主要企硬，「而家忍到，將來同細佬住，生活習慣不一，一定有衝突，到時你老公都淨係照顧佢細佬，你一定唔好受」、「去到外國先爆煲就慘」，更何況30歲人沒有足夠能力和資金，就更不應移民。

同場加映：全家移民留下物業 家姐男友放租搬入女家同住 細佬：收留所咩？

相見好同住難，如果是家人的另一半就更加不容易！有網民在討論區訴苦，指家姐交往2年多的男友由於家人移民，獨自留港的他決定搬進樓主家裏同住，並將自己屋企放租，令樓主非常無奈，「當我屋企係咩呀？收留所呀？」。



+ 5

港男欲賣樓移民 阿叔勸供完再八折賣堂弟 網民：升值仲要平賣？▼▼▼



港男欲賣樓移民 阿叔勸供完再八折賣堂弟 網民：升值仲要平賣？

+ 5

同場加映：女友不捨家人堅持留港寧願Long D 港男舉家移民英國：我唔想放手



女友不捨家人堅持留港寧願Long D 港男舉家移民英國：我唔想放手