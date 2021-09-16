iPhone 13身價vs行業薪金指數　金融地產非首位　包尾竟然係呢行

【iPhone 13／iPhone指數／各行業收入中位數時薪】蘋果（Apple）新一代旗艦手機iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max及iPhone 13 mini，新一系列手機的售價由5,999港元起，將於9月17日晚上8時起接受預訂。相信不少果迷心思思想換新機，《香港01》整理香港各行業工資中位數數據，與iPhone 13 mini最低入門價
作對比，發現被視為可賺大錢的地產、專業服務業，按其工時實際價值計算，竟並非最快買到iPhone 13的行業，而住宿及膳食服務業則需要最多工時的薪金才能買到新機。
蘋果新一代旗艦手機有iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max四款機型，新機售價由5999港元起，而最高階的iPhone 13 Pro Max的1TB容量手機，售價則達13,999港元。
先看iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max香港售價價錢、預訂及發售日▼▼▼
新系列蘋果手機當中，iPhone 13 mini入門價為5,999元，這個銀碼是什麼概念？以2021年第二季港人每月入息中位數19,600元、每月工作22天、每天工作8小時計算，其實際工時價值為19,600元÷22天÷8小時=111.36元，即港人平均需工作約54個小時才可以買到1部入門版的iPhone 13 mini。
每個行業工資不同，並不是每個打工仔都有本錢換新手機，如果還在考慮是否換新iPhone，可看看你所在的行業收入中位數，究竟要工作多少時間可以買iPhone 13的入門機。不過令人意外的是，根據政府統計處的資料，在各行業類別入息中位數當中，地產、專業服務業的實際工時價值，購買最低價的iPhone 13，所需的工時竟非最少；而有可能協助售賣iPhone的零售、膳宿及服務行業入息中位數為14,100元，要做多達近75小時工作才能買到入門版的iPhone mini，若想買最高階的iPhone 13 Pro Max的1TB容量手機，其身價13,999港元已接近是整個月薪金。
統計處所列出的「其他行業」沒有說明是哪種行業，但入息中位數達23,600港元，只需工作近45小時就能買起最低價的iPhone mini，成為「最快」買到iPhone 13的行業。