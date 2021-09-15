iPhone 13系列登場　網民批無新意　列5個不滿位：前所未有咁失望

【Apple iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13Pro / iPhone 13Pro Max】Apple舉行發布會，全新iPhone 13系列登場，新機延續上一代的組合，推出 iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 以及 iPhone 13 mini 4個機種，無論處理器、機身顏色、影片拍攝模式及熒幕等都有更新或加強。不過萬眾期待的Touch ID、衛星通訊及Always-On都落了空，不少果粉因而批評IP13系列毫無革新之處，倒不如改叫「iPhone 12S」，又感嘆今次是「前所未有的失望」。



Apple舉行發布會，全新iPhone 13系列登場，新機延續上一代的組合，推出 iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 以及 iPhone 13 mini 4個機種。（Apple圖片）

即睇iPhone 13系列款式、機身外型及顏色選擇▼▼▼

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iPhone 13 系列處理器升級至A15 Bionic，以及新增了「Cinematic Mode」影片拍攝模式。而iPhone 13及iPhone 13 mini外型與iPhone 12、12 mini大致相同，只將粉綠色改為粉紅色機身，而機背鏡頭擺位則改成對角排列。

至於iPhone 13 Pro及Pro Max，換上全新熒幕，包括與iPad Pro相同的ProMotion屏幕，以支援10Hz~120Hz的更新率變動，令畫面展示更流暢，另外亦支援微距拍攝模式。機身方面，正面的「M 字額」瀏海比上代面積減少 20%，顏色則有4款選擇，包括新加入的「天峰藍」。Pro系列儲存空間可選擇128GB、256GB、512GB，並新加入的大容量1TB。

iPhone 13系列新增了「Cinematic Mode」影片拍攝模式。（Apple圖片）

對於iPhone 13系列登場，網民反應不一，有人直言「徹底失望」，批評跟往年分別不大，「今年個部真係為出而出咁，得120hz」、「又可以等多年」，而IP12及13就更沒有分別，「256gb 差300蚊就知咩事」；又指iPhone近年每次出新款，都只是鏡頭或拍攝模式有新意，「（Apple）轉行賣相機啦」。

網民列5大失望位▼▼▼

惟有網民表示其iPhone型號太舊，很多應用程式已不支換，只好迫住換機，又指如果手上是iPhone 6，「一部機用到咁多年就唔怕換13 pro啦，6轉13始終都係大改進」。有人亦指，新加入的天峰藍「靚到抗拒不了」，稱會為新色而轉機。

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同場加映：網民熱議5個iPhone 6s長青不敗的原因

有外媒消息傳出，指來年推出的iOS 15疑不再支援幾款舊iPhone，包括iPhone 6S。（unsplash圖片）

iPhone 6s已推出6年，但仍有很多用家因捨不得Touch ID及3.5mm耳孔位，而使用至今，有人甚至壞掉後再換機，但以6s為首選，不將新型號放在眼內，因此被一眾果粉稱為「最無敵iPhone」。



按圖睇5大原因▼▼▼

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不過去年已宣布徹底停產的iPhone 6系列，早前再有消息傳出，指Apple預計推出iOS 15作業系統，或會停止支援 iPhone 6s、iPhone 6s Plus （2015）和 iPhone SE（2016）3款手機。

👇👇即睇iOS 15或將只支援哪些iPhone？以及哪幾款iPhone不能再升級？👇👇

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iOS 15傳不支援3款舊iPhone 其中一款仍有不少用家 附換機建議

消息傳出，6S用家紛紛現身稱不捨，「真係好好用」、「啱啱先換完電，仲諗住再戰3年」、「係時候啦，一路好走，多謝你陪伴」，亦有人指只用慣6S的舊「Home掣」，「嗰時出咗8我都唔買，買返6」，但仍有不少人籲用家放手，「用到6年仲想點」、「攞正牌換電話啦」。