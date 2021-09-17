紅磡邨外牆驚見「老鼠群組」　單位窗邊堆雜物　房署：已跟進個案

屋邨鼠患問題令人頭痛，近日有紅磡街坊拍攝到紅磡邨紅日樓外牆，有數隻老鼠整齊排列地爬行，懷疑是從其中1個單位內走出來，。少居民都表示非常擔心，紛紛呼籲該樓的住戶緊閉窗戶，又指單位內的衛生環境應該更加惡劣，「係咪間屋太污糟，連啲老鼠都唔想逗留？」。



有紅磡街坊拍攝到紅磡邨紅日樓外牆，有數隻老鼠整齊排列地爬行，懷疑是從其中1個單位內走出來。（fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

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該網民在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上載前日（14日）拍攝到的照片，並呼籲紅磡邨紅日樓的居民小心。從照片可見，有至少7隻老鼠在外牆簷篷上爬行，1隻跟着1隻，而單位內滿佈雜物，窗戶正在開啟。

從照片可見，有至少7隻老鼠在外牆簷篷上爬行，1個跟着1個，而單位內滿佈雜物，窗戶正在開啟。（fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

照片引起網民嘩然，並轉發至多個FB群組，有住在附近的居民指「經過望下都見到啲老鼠走嚟走去」，場面非常恐怖，形容是「一家大細去做節」。有人就懷疑老鼠是從單位內爬出來，似乎有儲垃圾習慣的人在該單位居住，「連老鼠都要往外走，唔想留低喺間屋裏面！可想而知屋裏面有幾恐怖」。

有網民就建議如果嗅到單位內傳出異味，或發現蛇蟲鼠蟻，可報警求助，安排警察和消防前來調查，亦可以向房屋署投訴，要求處理鼠患問題，「啲鄰居好慘」。

房屋署發言人回覆《香港01》查詢指，紅磡邨物業服務辦事處曾接獲紅日樓住戶反映有關單位的衞生問題，辦事處已採取多項措施跟進，包括加強有關樓層的清潔和防治蟲鼠工作，以及與住戶溝通。由於有關租戶未能自行處理，因此已經聯絡其他政府部門，以提供可行協助。

發言人補充指，按照房屋署「屋邨管理扣分制」，若果有租戶在出租單位內積存大量垃圾或廢物，造成衞生滋擾，可被扣7分，並會繼續多管齊下跟進有關個案。

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食肆衛生狀況同樣極為重要！早前一段影片在網上瘋傳，指天水圍1間連鎖餐廳的分店內有巨鼠出沒，片中更可見老鼠在店門附近好奇亂竄，並跑到吹風機旁。網民看過片段都大呼可怕，直指老鼠的體形大得與貓隻相似，不禁認為牠或於店內「好食好住」，只好呼籲街坊注意防疫。



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