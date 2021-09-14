馬鞍山屋苑中秋節裝飾驚現「奈何橋」　網民：農曆七月用完唔好嘥

臨近中秋，各大商場及屋苑均準備好應節裝飾共慶團圓。有網民近日就發現，馬鞍山1個屋苑的中秋裝飾似乎與別不同，竟出現紮作「奈何橋」及疑似童女的嫦娥，驚嚇又驚喜的造型引來熱議，更有不少網民提出爆笑又毒舌的點評，「農曆七月用完唔好嘥」、「奈河橋賞月都幾夠趣㗎喎」。



馬鞍山1個屋苑近日設置了中秋節裝飾，驚嚇又驚喜的造型引來熱議。（fb圖片）

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網上流傳照片，指馬鞍山1個屋苑近日設置了中秋節的節日裝飾，造型引來街坊討論，更被網民瘋傳。相片可見，放於屋苑草地上的裝飾為中式紮作，以紅、黃色為主，猶如紮起雙馬尾的嫦娥於位於雲中的橋上，在月亮前擺出飄逸姿勢，旁邊則有2隻兔子，中間亦有鮮紅的「中秋」2字。

裝飾以紅、黃色為主，猶如紮起雙馬尾的嫦娥於位於雲中的橋上，在月亮前擺出飄逸姿勢。（fb圖片）

雖然「打正旗號」表明慶中秋，裝飾的外型卻讓不少網民想到盂蘭節，尤其是與嫦娥站着的石橋，被網民形容與殯儀儀式常見的紙紮奈何橋或金銀橋如出一徹，「邊個唔用腦擺條奈河橋喺屋苑門口」、「唔見化寶爐嘅？」。有街坊則現身留言，指相中裝飾已沿用數年，令居於裝飾對面座數的她每逢中秋也感到「壓力山大」，「早上返工經過見到冇咁驚，夜晚就嚇人啲」。

裝飾的相片其後獲瘋傳至多個網上群組，「獨特」造型引來大批爆笑又毒舌的點評。（fb圖片）

該裝飾的相片其後獲瘋傳至多個網上群組，「獨特」造型引來大批爆笑又毒舌的點評，「竟然可去到呢個地步，可能預咗兩用，上個月燒街衣又唔見有擺喺度」、「農曆七月用完唔好嘥，環保啫」、「奈河橋賞月都幾夠趣㗎喎」、「幾好喎個設計，橫跨至少3個節慶，盂蘭節、中秋節、萬聖節」、「會唔會半夜有班人喺呢度玩㗎」。

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：



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