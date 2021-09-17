飲水都有禁忌？大馬男星喝水後失去意識險死　原來與這壞習慣有關

馬來西亞視帝溫紹平近日在社群網站分享驚險事，直呼差點就與世長辭！他透露自己喝瓶裝水時有個習慣，為避免嘴唇碰到瓶口，會張大嘴後把水往嘴裡倒，日前他口渴喝水，隨意拿起手邊的礦泉水瓶，如常喝水，但卻突然感到不適。



溫紹平描述當時感受：「喉嚨內部感覺有東西撐著，仿佛有股力量勒著喉部開始僵硬...呼吸也開始困難...。」當時他的老婆在一旁僅以為他是喝水嗆到，他急指房間要老婆把孩子叫來，希望孩子能協助他把「東西」吐出。

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而溫紹平15歲的兒子當下用哈姆立克法急救，並不斷喊著「爸...爸...」。溫紹平表示他一度意識模糊，冒出「紹平，你不會就這樣這個時候離開吧？」的想法，甚至咳到快沒力，身體軟到半跪在地，還好最後他成功將硬物咳出，竟是一個圓圓的瓶蓋扣！全家人經歷一場驚險後更是抱在一起哭。

溫紹平將自身經歷曝光，希望提醒大家喝水要小心，務必把環扣拿掉，同時也有感而發表示「接下來的每一天，都是我所賺到的。我真的要好好的為自己活著。」

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