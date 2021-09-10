減肥｜朱薰減24磅全靠陳倩揚減醣餐單　狂飲水加4類食物輕鬆飽肚

電台DJ朱薰本身已是一仔一女之母，雖然望落不至於肥，但身形始終跟「做女」時期有別。日前她就在社交平台大晒減肥成果，原來她跟陳倩揚的方法減醣，成功減去24磅，連容祖兒都大讚她：「索呀！」朱薰亦毫不吝嗇，連發兩篇千字文分享自己的瘦身貼士和餐單。



朱薰最近在社交平台貼了一張5月尾時的全身相，她指當時剛完成瘦身大計的首個階段，減去15磅，望上去相當Fit！不過，朱薰再表示，其實之後仍有繼續減肥，最終在半年間成功輕了24磅，笑言：「我覺得叫做對得住鄉親父老。」因此決定撰長文與網友分享減肥心得。

朱薰指，圖中的牛仔褲已很久沒穿，因之前未減肥，穿起來很窄，但減肥2個月後已穿得下了。（Instagram：chufune）

朱薰坦言很感激大家讚她瘦，但自己的身型與瘦仍有距離，她說：「好多網友叫我分享餐單，好想呀！只不過初頭食嘅時候，唔知自己有冇成效，所以想有啲成績先分享，食到而家我差不多完成了。」減去24磅後，她認為已是有所交代，是時候分享。朱薰之所以瘦身成功，除了因為受一位好友啟發，見對方靠減醣瘦了30磅而展開減肥之路外，原來要多謝前港姐陳倩揚！

陳倩揚生完第二胎後，體重高峰期達135磅，其後憑減醣餐單降至110磅，並且不反彈。（《香港01》資料圖片，陳倩揚提供）

陳倩揚減醣3個月減25磅

陳倩揚減醣瘦身出晒名，她在3個月內減去25磅，其後又幫老公減20磅，標榜的正是「飽住減肥」，倩揚多次與傳媒分享瘦身食譜和餐單，不但在facebook開設「你得我得行動組」群組，與一眾網民齊齊減肥互相勉勵，更在今年書展推出減醣工具書《健康輕鬆飽住瘦——低醣飲食生活提案》。原來朱薰都是倩揚的支持者，她感謝倩揚設計餐單，並且無私與大眾分享，朱薰跟大部分網民一樣，都是從facebook群組爬文睇減肥資訊，受其他個案所激勵，讓她深深領略到：「只要唔放棄，一定得㗎！我得你都得！」

今年書展，陳倩揚推出低醣減肥書籍《健康輕鬆飽住瘦——低醣飲食生活提案》。（Instagram：chansinyeung）

減醣即少食澱粉質和糖

朱薰減肥的大方向就是減醣，即是少食澱粉質和糖，但並非完全戒掉。朱薰指餐單沒有指定每餐必需吃什麼，只要符合某個類別就可，揀啱食物、計好分量，即好自由安排餐單食物。

朱薰今年初貼了一張邊食晚飯、邊幫仔女對功課的照片，見到她的晚餐也比較清淡，有湯、三文魚、椰菜花、提子等，但當時她尚未開始減肥。（Instagram：chufune）

朱薰出Post後引來極大迴響，有好友就叫她貼出舊相對比，因此她就分享年初拍攝ViuTV節目《中女唔易做》的電視截圖，她說：「今年三月時拍中女節目，就係我啱啱開始食倩揚餐單嘅時候，初初開始係未見成效嘅，你哋睇到啦，連頸都冇埋。」

朱薰3月初為ViuTV拍攝《中女唔易做》，她指當時開始減肥，肥到「連頸都冇埋」。（Instagram：chufune）

餐單人性化每周有Open day

朱薰之所以能堅持減肥，是因為這餐單對她來說並不辛苦，較人性化，她坦言若減肥減到每餐都吃不飽，又或者只能吃淡而無味的食物，根本難以堅持。朱薰表示：「我喜歡呢個餐單因為佢夠人性化，唔係要捱餓、乜都唔食得嗰隻，每個星期Open day，想食乜嘢可以嗰日食（重點：放鬆但係不放縱），而每8個星期（稱之為一個cycle），又有兩星期open week，我覺得係比較friendly、唔算辛苦嘅！」

請按下圖睇朱薰的減肥4大類食物及餐單：

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如上文所講，餐單每8周為一個循環，建議試3個階段，而當中每階段都有少許分別，她有機會會再分享。朱薰亦提到家中的工人姐姐Ana也功不可沒，每天要勞煩Ana按餐單需求煮菜，幸好對方也愈來愈熟悉，逐漸都成為這個餐單的專家。

在外用膳 彈性調節

有網民就疑問，家中未必有人能幫手備飯，外出用餐通常都很難減醣，朱薰指一切都事在人為，分享自己拍攝期的用餐經驗，例如叫了一客黑椒雞肉鐵板飯，她會加份菜，並將飯轉配成薯蓉，因為薯蓉符合餐單所講的「原形澱粉質」，「唔知個薯蓉有冇落牛油嗰啲嘅，咁一般調味ok唔會死嘅，好驚咪食一半囉，食食下我食咗大半，好味～亦夠晒飽！️」另一次，她去泰國餐館用膳，就食海南雞飯走飯、加碟炒雜菜，朱薰由衷忠告：「餐單唔係咁死，最緊要你明咗個理論，就可以自由揀，有時食多食少咗啲咩，唔會死嘅，輕鬆減，唔好俾太大壓力自己，咁先持續到落去！」

朱薰減肥期間要拍攝，不方便帶飯，她就分享自己的小貼士，如將黑椒雞肉飯轉成薯菜，另外，圖中右方的粉紅色大水樽也是她的好夥伴！（Instagram：chufune）

每日飲４公升水

上圖有一個粉紅色水樽，是朱薰減肥時必備的物品，她強調減醣餐單飲水是相當重要，「促進新陳代謝、幫你排走啲衰嘢，唔補返多啲水點掂！」她按方程式計算出，自己減肥時一日約需飲3公升水，因此一定要隨身帶備1公升水樽，每日斟3次水。她理解不是每個人都喜歡飲水，朱薰回答：「慢慢嚟，唔係叫你一啖隊晒1L，太急身體反而吸收唔切，只會好快去厠所直接喺下面岀返嚟。要養成呢個手勢，得閒就拎嚟飲幾啖，如果唔慣嘅建議用飲管啜啜下，啜下一啖啜下一啖易飲啲，身體吸收又容易啲，我而家一日差不多飲到4L！」

她說自己減磅後連心情都變好，並誠懇地說道：「只要搵到舒服、適合自己嘅方法就得。唔係話只係不斷追求個瘦字，而係要追求個人開心！我想大家都可以得到呢個開心，所以問我咩我都會同你分享！只要我有時間！我會努力！你哋都要努力啊！」

請按下圖睇更多朱薰減肥前後的生活照：

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資料來源：朱薰Instagram