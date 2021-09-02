減肥｜鬼鬼吳映潔被瘦子啟發實測斷食　7日只飲水同齋啡考驗意志

台灣女星鬼鬼（吳映潔）接代言不忘親友福利，近期受邀為解酒液品牌代言，而私下酒量不好的她，儘管是公司春酒也儘量滴酒不沾，但周圍朋友都很愛喝，她打趣「特地為了朋友們接了代言，這樣就能送給他們」。



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她最近正準備重啟YouTube頻道，搶先預告將會有全新的系列跟形式跟大家見面，隨著台灣疫情趨緩，鬼鬼也陸續開工，近期透過「斷食法」來調整身形，她坦言看到瘦子（E.SO）直播分享「斷食法」瘦5公斤的新聞後，決定也來嘗試，目前已開始近一周，雖不知實際瘦了幾公斤，但有感覺身體變輕盈了。

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鬼鬼坦言「斷食法」最辛苦的地方是看別人吃東西，「是意志力的考驗」，她說：「斷食雖然辛苦， 但為了想瘦、變年輕變漂亮，必須要要撐下去， 希望身體可以有所改變！」這次為解酒液代言，問到哪位圈內好友喝醉「酒空」、最欠送解酒液？她表示：「身邊藝人朋友都有送，算是很實用的小禮物，希望大家喜歡。」也足見她圈內好人緣。

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