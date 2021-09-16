將軍澳落雹｜街坊1人1張手心捧冰雹相　網民錯重點關注呢樣嘢

9月落雹，是否有特別事情要發生？天文台今日（16日）下午約1時接獲將軍澳冰雹報告，並預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。不少將軍澳居民都親眼目擊冰雹夾雜雨水降下來的景象，並1人1張上載手心冰雹的照片，與其他區網民分享。有人形容冰雹像白色珍珠，又笑言可以「西米露加餸」，不過亦有人指天降異象，隨時有大事發生。



不少將軍澳居民都親眼目擊冰雹夾雜雨水降下來的景象，並1人1張上載手心冰雹的照片。（將軍澳主場FB圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

多名網民今午1時起在facebook多個群組，包括「香港突發事故報料區」及「將軍澳主場」，上載落冰雹的照片，並分享即時情況。有將軍澳居民指冰雹如雨「啪啦啪啦」地落下，並彈入屋內，當時還以為「樓上細路扔冰落街」，亦有狗主表示其毛孩見晶瑩剔透的冰雹忍不住吃落肚子。

很多網民都將如珍珠般大小的冰雹粒放在手心拍照，並上傳群組分享，「正呀，好多免費冰」，但亦有人指「異象之下必有冤情」、「恒大苦主們冤情好重」，有網民就指其他區只是天陰陰沒有落雹，「將軍澳係咪又入咗結界」。

網民分享另類冰雹相▼▼▼

有網民則不爭輸湊一湊熱鬧，分享另類冰雹相，如「玩嘢」從雪櫃拿出冰粒假扮拍照等，亦有人將重點錯放在拍攝者們的掌紋上，「師兄掌紋好深喎！」、「呢隻掌，你條命……」、「（掌紋）假斷啫好多人都有」。

根據天文台數據，1967年至今，本港曾經錄得40次落雹記錄，當中1983年曾試過一年有7次落雹！至於最近一次落雹則要數到2016年7月。

另外，若按落雹月份計算，自1967年起有逾六成發生在3月和4月，至於9月落雹過往只有2次，而今次則是有紀錄以來第三次

將軍澳係非凡之地？早前有網民在facebook群組上開Po，徵召各位將軍澳之友1人1句可以分辨當區居民的說話，結果引來熱烈回應，其中最多人表示有共鳴的原來是抽濕機及環保大道！



【點擊下圖放大即睇留言 ▼ ▼ ▼】