1人1句辨認將軍澳人的說話　全區最大共鳴係呢款電器同呢條路！

香港雖然是彈丸之地，但每個地區都各有特色！最近有網民在facebook群組上開Po，徵召各位將軍澳之友1人1句可以分辨當區居民的說話，結果引來熱烈回應，其中最多人表示有共鳴的原來是抽濕機及環保大道！
有網民在facebook群組「將軍澳主場」上發文，希望大家可以用「1句話分辨將軍澳人」，結果引來熱烈回應，以下是網民分享精選：
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睇多啲：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑：踩線？
年初有將軍澳居民在facebook群組發文，指回家時未有將門鎖實，到晚飯時分突然有陌生人開門衝入屋，全家頓時嚇呆，後續發展更離奇得讓網民議論紛紛，樓主則籍此叮囑街坊們過年前後必須鎖緊門窗。
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將軍澳食肆驚現無數曱甴亂爬 拍片者直呼：可能生咗超級多胎小強退休婆婆任茶餐廳收銀 遭客人無理大罵 將軍澳街坊齊安慰超暖心將軍澳男生買蛋無帶膠袋 女街坊1個小舉動超暖心｜好人好事港女將軍澳遇電訊推廣員 婉拒推銷仍被追住鬧 街坊見到都嚇親將軍澳少女疑呃錢搭的士 承諾還錢後失蹤 好心街坊：唔敢再幫人將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑：踩線？
同場加映：出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
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