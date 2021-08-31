1人1句辨認將軍澳人的說話　全區最大共鳴係呢款電器同呢條路！

香港雖然是彈丸之地，但每個地區都各有特色！最近有網民在facebook群組上開Po，徵召各位將軍澳之友1人1句可以分辨當區居民的說話，結果引來熱烈回應，其中最多人表示有共鳴的原來是抽濕機及環保大道！



早前有網民在facebook群組上發文，希望大家列出可以用來分辨將軍澳人的說話。（資料圖片）

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有網民在facebook群組「將軍澳主場」上發文，希望大家可以用「1句話分辨將軍澳人」，結果引來熱烈回應，以下是網民分享精選：

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年初有將軍澳居民在facebook群組發文，指回家時未有將門鎖實，到晚飯時分突然有陌生人開門衝入屋，全家頓時嚇呆，後續發展更離奇得讓網民議論紛紛，樓主則籍此叮囑街坊們過年前後必須鎖緊門窗。



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