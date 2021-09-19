阿叔同事買外賣漏單遲回　竟要求公司補半小時飯鐘　上司一句鬧爆

撰文：卡洛兒
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午飯時間食肆大排長龍是常識吧，無論堂食或外賣，隨時要等十多分鐘。有網民在討論區分享，指公司的午飯時間長至1個半小時，惟有同事買外賣時被漏單，導致延遲了半小時回公司，因而要求補回30分鐘時間，令上司震怒。

有網民在討論區分享，指公司的午飯時間長至1個半小時，惟有同事買外賣時被漏單，導致延遲了半小時回公司，因而要求補回30分鐘時間。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該網民在香港討論區以「同事：買外賣遲左，所以應該要比返30分鐘我」為題發文，指1名「阿叔同事」午飯時間買外賣，因被餐廳漏單而延遲半小時回來，當公司規定的午飯時間完結後，他還在進食，被問原因後竟反駁因外賣漏單而遲了回來，並非自己問題，更指公司應補回半小時飯鐘給他，引來上司怒罵▼▼▼

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帖文隨即引起網上熱議，網民都認為阿叔同事無理，「極品嚟㗎喎」、「唔識打去叫定外賣先咩」，又指個半小時食飯足夠有餘，「佢知唔知大把人其實無LUNCH HOUR，食完就開工？」有人則笑言他向人事部投訴等於自投羅網，「直接畀埋大信封佢算啦」。

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