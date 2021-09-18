鍾培生、林作拳賽｜過磅照VS擂台戰海報被批照騙　網民：似去游水

【林作、鍾培生拳賽／日期】鍾培生與林作的「百萬擂台戰」今晚（18日）終於在九龍灣國際展貿中心上演，昨日大會安排雙方進行過磅儀式。兩人備戰多時，終於在大眾面前展示他們的苦練成果，不過過磅照一出卻引起網上熱議，有網民比對拳賽海報後直言「照騙」，又毒舌稱「似去游水多過打拳」。



鍾培生與林作的「百萬擂台戰」今晚（18日）終於在九龍灣國際展貿中心上演。（網上圖片）

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擂台戰前夕，大會昨日安排一眾拳手上磅量度體重，林作重達72.3公斤，與64.8公斤重的鍾培生，足足相差7.5公斤（16.5磅）。從過磅照可見，兩人自信心十足，鍾培生更突然谷肌咆哮，展示強大的戰意，又隱約看到苦練兩臂肌肉的成果，而旁邊的林作似乎未有加入騷肌行列，反而毫無保留地展示其白滑小肚。

再睇林作與鍾培生拳賽前過磅情況▼▼▼

大會安排一眾拳手上磅量度體重，林作重達72.3公斤，與64.8公斤重的鍾培生，足足相差7.5公斤（16.5磅）。（鍾培生IG圖片）

網民看完過磅儀式的照片都大呼「照騙！回水！」，並貼出擂台戰的宣傳海報，只見無論鍾培生和林作都是皮膚黝黑，並有堅實的肌肉，特別將馬甲線表露無遺，更擺出一副專業拳手的姿態，但對比過磅照後不禁令人失望，「佢哋個身形證明咗，無論練幾耐都係白練」、「想知平時練嘢有冇出汗」，笑言「兩個阿叔喺更衣室行出嚟準備游水」。

不過有網民就指雙方已有共識，林作不用減磅迎戰，而且打拳不是鬥「靚body（身形）」，相信拳賽仍然充滿睇頭。

同場加映：大戰前身材數據、網絡聲勢比併 體重差咁多？

第一戰：身材數據：林作較鍾培生重多達7.5公斤

第二戰：Google Trends林作領先

第三戰：Facebook追蹤人數鍾培生跑出

第四戰：Instagram追蹤者鍾培生又贏

綜合以上，雖然鍾培生身材數據上較林作輸蝕，但網上facebook及Instagram聲勢上鍾培生大勝。大家又支持誰人獲勝呢？