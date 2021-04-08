林作列10大條件請秘書　須「真心欣賞林作」　網民撐最佳人選係佢

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-08 12:45

言論一向出位惹火的林作最近在社交網站發帖，為其保險團隊公開招募秘書一職，並列出10大條件，要求應徵者必須對他「早已傾慕」及「真心欣賞林作」，具備良好英語能力，而且工作時能隨傳隨到，更要懂得拍片和運用社交平台，但表明起薪點不會太高。網民看後紛紛直指條件太苛刻，笑言只有林作的「10A狀元」前女友麥明詩，或林媽媽王莉妮才能勝任，又質疑他眼角高卻出手低，要求多多卻不給予相等的薪酬。

林作最近發帖公開招聘秘書一職，列出10大條件，坦言要求十分苛刻。（林作fb圖片）

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林作周四（8日）凌晨在facebook發帖招募秘書，表示其保險團隊已突破40人，原有秘書工作壓力太大，需負責保單之外，還要管理新人考試入職等事務，故現急聘多1名秘書，最遲5月起入職。

他在文中坦言其招聘條件非常苛刻，第1條便是真心欣賞林作，指明不能是在與鍾培生的「百萬林鍾拳賽」記者會後才喜歡，而是「早已傾慕」；亦要有從事保險經驗、良好英語溝通能力，以及懂得拍片和運用社交媒體【按圖逐一看10大條件▼▼▼】

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林作表示今次聘請的是「總監級秘書」，工作時間要隨傳隨到，處理文書能力必須一流，惟坦言目前林作保險團隊仍未達「總監級人數」，因此剛開始的起薪點不會太高，承諾1年後自己本人「升值」，再商討合理薪金，「我們是細價股，但可能是全港最激動人心的團隊；而你的老闆，將會是林作」，並且會優先考慮從其他團隊「過檔」的秘書，公開挖角。

招聘帖文引來網民討論，不少人認為很難找到完全符合條件的人，其中真心欣賞林作並對他早已傾慕，更是難分真與假；而在處理文書同時，又要兼顧拍片和社交媒體管理，不禁質疑「請秘書仲要做埋小編？」。有網民就笑言，世上應只有曾與林作相愛的麥明詩，與林媽媽王莉妮才是合適應徵者，「麥明詩應該係最佳人選」、「你媽媽對你親力親為，最重要免費」、「你阿媽符合以上條件，請佢」。

林作自認其保險團隊目前是「細價股」，無法給予高薪酬，但承諾入職1年後可再商討薪金問題。（資料圖片）

部份網民就留意到帖文中常有錯字，想指沉實和沉默寡言，卻寫成「沈實型」與「沈默寡言」，「維生」打成「為生」，表示林作的確需要秘書幫忙發帖。另. 外，許多網民又質疑林作眼高手低，「要求就多多，畀錢就想慳皮，鬼同你做咩？」、「難過入政府……」，認為至少要有7萬元月薪才合理。

林作和鍾培生早前出席「林鍾大戰」記者會▼▼▼

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「林鍾大戰」拳賽今年9月舉行，林作進行密集式訓練迎戰，上月初於instagram分享自己的特訓片段▼▼▼